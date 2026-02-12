Thông tin gây sốc về vụ việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên rẫy vắng

Ngày 12-2, tin từ UBND xã Cuôr Đăng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan công an xã đã xác định được danh tính của người mẹ bỏ bé sơ sinh trong rẫy vắng. Mẹ của trẻ sơ sinh là một thiếu nữ 17 tuổi (ngụ xã Cuôr Đăng).

Bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong rẫy vắng sức khỏe đã ổn định

Theo một nguồn tin, thiếu nữ này mang thai ngoài ý muốn, quá trình mang thai, gia đình cũng không hề hay biết. Ngày 11-2, khi gia đình đi đám tiệc, thiếu nữ ở nhà đã chuyển dạ và tự sinh con.

Sau khi sinh, do quá lo sợ, thiếu nữ đã bế con lên rẫy vắng bỏ rơi.

"Sau khi Công an xã Cuôr Đăng vào cuộc, cả gia đình thiếu nữ này mới biết sự việc. Phía gia đình này đã liên hệ chính quyền xã xin nhận lại cháu bé và ký cam kết chăm sóc, không bỏ rơi" - nguồn tin cho hay.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 13 giờ ngày 11-2, hai người dân đi rẫy thì tá hỏa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Thời điểm phát hiện, bé sơ sinh nặng khoảng 3,2 kg, chưa được cắt dây rốn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trên nền đất, không có quần áo, kiến bu kín người.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã đưa cháu bé đến cơ sở y tế điều trị và hiện sức khỏe dần ổn định.