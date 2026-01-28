Lâm Đồng: Tìm thân nhân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

Ngày 28-1, UBND phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) phát đi thông báo về việc tìm thân nhân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.



Cơ quan chức năng thông báo tìm thân nhân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.



Theo đó, tối 26-1, người dân phát hiện bé sơ sinh, giới tính nam bên đường Nguyễn Văn Cừ (phường 1 Bảo Lộc) nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, đây là bé trai sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi, nặng 2,3 kg.

Khi được phát hiện, bé mặc đồ sơ sinh màu trắng, đội mũ len màu vàng, quấn chăn trắng, chân mang tất màu vàng.

Bé sơ sinh tạm thời được đưa vào Mái ấm Tín Thác trên địa bàn để chăm sóc trong lúc cơ quan chức năng tìm cha mẹ hoặc người thân đến nhận, thời hạn đến ngày 2-2-2026.

Quá thời gian này mà không có cha mẹ hoặc người thân đến nhận, cơ quan chức năng sẽ đăng ký khai sinh và giải quyết việc cho trẻ làm con nuôi theo quy định của pháp luật.