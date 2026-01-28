Ngay lúc này: 180 mâm là chưa đủ, tiệc mừng Đình Bắc đông kín người từ đầu làng tới cuối xóm

Bữa tiệc ăn mừng ngày tiền đạo Đình Bắc trở về quê nhà sau hành trình thi đấu quốc tế đã gần như hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng đón khách.

Từ khá sớm, bà con lối xóm cùng nhiều người hâm mộ đã có mặt, tạo nên bầu không khí rộn ràng, háo hức. Theo ghi nhận, gia đình nam cầu thủ đã đặt tổng cộng 180 mâm cỗ, tương đương khoảng 1.800 khách mời, chủ yếu là người dân trong vùng và những người yêu mến Đình Bắc.

Rất đông người vây quanh xe khi Đình Bắc xuất hiện (Ảnh: Như Hoàn)

Lực lượng chức năng hỗ trợ Đình Bắc di chuyển vào bên trong (Ảnh: Như Hoàn)

Rất đông bà con, người hâm mộ từ xa cũng đến đón chào Đình Bắc (Ảnh: Như Hoàn)

Nam cầu thủ xuất hiện trên sân khấu (Ảnh: Như Hoàn)

Thực đơn mỗi mâm gồm 12 món với nhiều đặc sản quen thuộc của xứ Nghệ như cá mú hấp xì dầu, tôm chiên hoàng bào, mực hấp, bò sốt tiêu, xôi đậu, bánh mướt… Các mâm cỗ được bày biện gọn gàng, khu vực sân bóng nhanh chóng biến thành không gian tiệc lớn, đông vui và ấm cúng.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Ấp - bố của cầu thủ Đình Bắc đã chia sẻ gia đình muốn tổ chức bữa tiệc này ngay khi con trai trở về từ Saudi Arabia như một lời cảm ơn chân thành gửi tới bà con làng xóm và người hâm mộ đã luôn dõi theo, cổ vũ nam tiền đạo trong suốt thời gian qua.

Mâm cỗ của gia đình Đình Bắc tri ân làng xóm là những món ăn quen thuộc (Ảnh: Như Hoàn)

Khi bữa tiệc chính thức diễn ra, lượng người đổ về ngày một đông, thậm chí vượt quá số lượng khách dự kiến ban đầu. Rất nhiều người hâm mộ đã tìm đến tận nơi chỉ để tận mắt chào đón cầu thủ trẻ, khiến không khí càng thêm sôi động. Đám đông quá lớn khiến Đình Bắc gặp khó khăn khi di chuyển vào bên trong khu vực tổ chức tiệc, buộc lực lượng chức năng phải hỗ trợ để đảm bảo trật tự.

Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sân bóng quê nhà. Không có khoảng cách giữa cầu thủ nổi tiếng và bà con làng xóm, chỉ còn lại sự thân tình, gần gũi trong ngày vui đặc biệt.

Đình Bắc đi chào hỏi mọi người trong bữa tiệc (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026, Đình Bắc là một trong những gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 thi đấu thăng hoa, trở thành mũi nhọn tấn công chủ lực của đội tuyển. Đặc biệt, với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo tại vòng chung kết U23 châu Á, Đình Bắc đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới ở đấu trường này.

Bữa tiệc mừng tại quê nhà không chỉ là dịp chia vui với thành tích của cá nhân Đình Bắc, mà còn là khoảnh khắc ghi dấu sự gắn bó giữa cầu thủ trẻ và mảnh đất nơi anh sinh ra, lớn lên.