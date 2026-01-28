Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 6 sản phẩm mỹ phẩm

Theo thông báo, quyết định được đưa ra căn cứ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và quản lý mỹ phẩm. Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt Công ty Trinh Mỹ do có hành vi kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ, đồng thời công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt đối với 6 sản phẩm.

Danh sách 6 sản phẩm bị thu hồi gồm:

Lý do thu hồi được xác định là: hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ theo quy định và công thức mỹ phẩm không đúng với hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc lưu hành 6 sản phẩm nêu trên, đồng thời tổ chức thu hồi và xử lý vi phạm theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Trinh Mỹ, doanh nghiệp phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và thực hiện thu hồi trên thị trường. Báo cáo kết quả thu hồi phải gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/3/2026.

Riêng Sở Y tế TP.HCM được giao nhiệm vụ giám sát việc thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm không đạt yêu cầu và báo cáo kết quả trước ngày 20/3/2026.