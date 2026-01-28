Tài khoản MB Bank của thanh niên SN 1996 có giao dịch 1,4 tỷ đồng với người không rõ lai lịch: Công an xã lập tức vào cuộc

Mới đây, Công an xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Mạnh Cường vì đã kịp thời hỗ trợ nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Trước đó, sáng ngày 14/1, Công an xã Ba Chẽ tiếp nhận trình báo của anh Vi Văn Thuỷ (SN 1996, trú tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh). Người đàn ông này cho biết trong quá trình làm việc tại xã Ba Chẽ, tài khoản MB Bank của anh nhận được số tiền 1,4 tỷ đồng, không rõ thông tin, lai lịch người chuyển khoản. Bất ngờ nhận được số tiền lớn, anh Thuỷ trình báo sự việc tới cơ quan Công an để xác minh, làm rõ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ba Chẽ đã chủ động tiến hành các biện pháp xác minh. Kết quả xác định người chuyển khoản nhầm cho anh Vi Văn Thuỷ là anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, trú tại tổ 16, phường Việt Hưng, TP Hà Nội).

Ngay trong ngày 14/01/2026, Công an xã đã hướng dẫn, hỗ trợ anh Thuỷ, anh Cường tiến hành các thủ tục để giao nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Cán bộ Công an xã hỗ trợ các bên làm thủ tục giao nhận tiền. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước sự hỗ trợ tận tình của Công an xã Ba Chẽ, anh Cường đã gửi thư cảm ơn tới Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an xã Ba Chẽ và anh Vi Văn Thuỷ.

Thông qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ vào tài khoản cá nhân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý đúng quy định, đồng thời phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc chuyển tiền nhầm.

Song song với đó, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh