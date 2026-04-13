Phát hiện tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch 10 triệu đồng, Công an mời Sùng Thị Ké lên làm việc

Công an trao trả số tiền cho người dân chuyển khoản nhầm (Nguồn: Công an tỉnh Lào Cai)

Mới đây, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 25/3, Công an xã Y Tý đã tiếp nhận tin trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (sinh năm 1989, trú tại phố An Bình, phường An Tảo, tỉnh Hưng Yên) về việc chuyển nhầm số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản của chị Sùng Thị Ké (sinh năm 1993, trú tại thôn Ngải Thầu Hạ, xã Y Tý, tỉnh Lào Cai).

Chị Thủy cho biết, mặc dù đã chủ động liên hệ để đề nghị hoàn trả, song chị không nhận được phản hồi từ phía người nhận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Y Tý đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời phối hợp với Công an phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên để làm rõ sự việc.

Trên cơ sở đó, lực lượng Công an xã đã trực tiếp làm việc với chị Sùng Thị Ké và tiến hành tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xử lý các giao dịch nhầm lẫn.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, chị Sùng Thị Ké đã nhận thức rõ và tự nguyện chuyển trả lại toàn bộ số tiền 10 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Nhận lại được số tiền, chị Thủy đã gửi thư cảm ơn tới lực lượng Công an xã Y Tý, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì người dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ.