Xe ben va chạm xe máy trên Quốc lộ 13, cô gái tử vong tại chỗ

Ngày 13-4, lực lượng chức năng TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy trên Quốc lộ 13, đoạn qua khu vực trạm thu phí Lái Thiêu, phường Lái Thiêu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, xe ben lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ Thuận An về trung tâm TPHCM.

Khi đến đoạn qua khu vực trạm thu phí Lái Thiêu (phường Lái Thiêu), phương tiện này bất ngờ va chạm với xe máy do một cô gái khoảng 25 tuổi điều khiển chạy cùng chiều và đang sang đường.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tiết giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.