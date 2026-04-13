Chồng giật tóc, đấm đá vợ dã man, con nhỏ chứng kiến cảnh tượng đau lòng: Đoạn clip khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông (được cho là chồng) hành hung, đánh đập vợ dã man, khiến dư luận phẫn nộ.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào ngày 10/4. Khi hai vợ chồng vừa bước vào sân nhà, người chồng bất ngờ giật tóc rồi tát mạnh khiến người vợ loạng choạng, ngã xuống sân.

Chưa dừng lại, khi nạn nhân chưa kịp định thần, người đàn ông tiếp tục đấm vào bụng, giật tóc và tát liên tiếp vào mặt, đồng thời lớn tiếng chất vấn. Sau đó, người này kéo lê vợ vào bên trong nhà. Dù bị đánh đau đớn, người phụ nữ vẫn cam chịu, vừa bị lôi vừa bò vào trong.

Bên trong nhà, người chồng tiếp tục hành hung, liên tục đấm đá không thương tiếc. Nghe thấy tiếng động, một bé gái từ trong phòng chạy ra định lao tới giúp mẹ nhưng bị người đàn ông gạt ra. Thậm chí, khi người vợ đã nằm gục dưới sàn, người này còn tung thêm một cú đạp mạnh rồi mới bỏ đi.

Hiện chưa rõ nguyên nhân mâu thuẫn, tuy nhiên hành vi bạo lực trên đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và lên án gay gắt.

Nhiều người cho rằng đây là hành vi bạo lực gia đình nghiêm trọng, cần được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Không ít ý kiến bày tỏ sự xót xa cho người phụ nữ và em nhỏ chứng kiến sự việc, đồng thời kêu gọi cần có biện pháp bảo vệ nạn nhân, tránh để những vụ việc tương tự tiếp diễn.