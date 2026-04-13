Cảnh tượng lạ giữa trưa nắng trước Trường Tiểu học Bình Quới Tây sau vụ 202 học sinh nghi ngộ độc ở TP.HCM

Phụ huynh “vỡ trận” vì ngưng bán trú, đội nắng đưa đón con từng buổi

Sáng hôm nay (ngày 13/4), không khí tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường dù số lượng học sinh đi học lại đạt 799/906 em.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại đây đã khiến 202 học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Trong đó, 57 học sinh phải nhập viện điều trị nội trú, gồm 39 em tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 16 em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và 2 em tại Bệnh viện Bình Thạnh. Đến 8h sáng ngày 13/4, còn 33 học sinh đang điều trị nội trú, tất cả đều trong tình trạng ổn định.

Phía sau những con số là nỗi lo chưa dứt của các bậc cha mẹ và một nhịp sống bị đảo lộn hoàn toàn.

Ngay sau sự cố, nhà trường đã chủ động tạm ngưng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn cũ. Quyết định này là cần thiết để đảm bảo an toàn, nhưng đồng thời cũng đẩy phụ huynh vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Không có bán trú, hàng trăm phụ huynh phải đối mặt với cảnh đội nắng đưa đón con 2 buổi mỗi ngày trong thời điểm thời tiết TP.HCM đang ở giai đoạn nắng nóng cực điểm.

Dưới cái nắng gắt buổi trưa, một số phụ huynh không còn cách nào khác ngoài việc cho con ngồi tạm tại các quán cà phê gần trường để chờ đến giờ học chiều. Chị T.H (30 tuổi), hiện làm việc tại TP.HCM cho biết đây là giải pháp bất đắc dĩ sau khi trường tạm ngưng bán trú. Do làm việc xa và theo ca chiều, chị phải xin nghỉ hai ngày liên tiếp để về đưa đón con.

“Bình thường bé ở với ngoại, ngoại đưa đón nên cũng đỡ. Nhưng mấy ngày nay ngưng bán trú, ngoại không sắp xếp được nên mình phải về. Mà đưa về nhà thì không kịp, cũng không có ai ở nhà, nên thôi cho bé ngồi quán gần trường luôn,” chị nói.

Chị T.H phải để con nghỉ ngơi tai một quán cà phê gần trường chờ giờ học chiều (Ảnh: Di Anh)

Dù nhà không quá xa, nhưng việc di chuyển giữa trưa nắng khiến chị ngại đưa con về rồi lại quay lại trường. Quán cà phê được chọn vì nằm sát bên, chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn.

Trước đây, việc học bán trú giúp gia đình chị duy trì được nhịp sinh hoạt ổn định. Buổi sáng người thân đưa bé đi học, chiều đón về, không phát sinh thêm thời gian di chuyển. Tuy nhiên, khi bán trú bị gián đoạn, toàn bộ lịch sinh hoạt phải thay đổi.

“Giờ phải thay nhau nghỉ làm để lo cho bé. Ngoại thì làm từ sáng sớm đến chiều, cậu thì đi làm muộn hơn nên sáng đưa được, chiều ngoại đón. Nhưng giờ không có bán trú, giữa trưa phải đưa đón thêm một lần nữa, vừa nắng vừa không có người ở nhà nên rất bất tiện,” chị chia sẻ.

Theo chị T.H, tình trạng này khó có thể duy trì lâu dài nếu chưa có phương án ổn định từ phía nhà trường. “Hiện tại vẫn đang chờ thông tin. Nếu mai chưa có bán trú lại thì chắc phải tiếp tục đổi người nghỉ làm để xoay xở,” chị nói thêm.

Dưới cái nắng gay gắt đặc trưng của mùa này, khoảng cách từ nhà đến trường dường như dài thêm bởi sự mệt mỏi.

Với bà Trần Thị Thu Thủy, cái nắng nóng không chỉ gây kiệt sức mà còn khiến bà rơi vào tình cảnh "không biết làm sao nữa", đành chấp nhận cho cháu về nhà vì không còn phương án xoay xở nào khả dĩ hơn.

Không chỉ dừng lại ở sự vất vả về thể chất, áp lực thời gian còn đẩy nhiều gia đình vào thế khó khi không thể cân bằng giữa việc mưu sinh và việc chăm sóc con cái.

Chị Mỹ Linh và chị Hồ Thị Nga đều bày tỏ những bất tiện tương tự khi nhà ở xa hoặc công việc không thể linh động; người thì không kịp giờ rước bé, người thì phải tất tả chạy đi đón những ngày đầu cho quen rồi sau đó đành phải cậy nhờ vào đứa con lớn đang học cùng trường hỗ trợ đưa đón em.

Đòi hỏi về sự minh bạch

Dù vất vả xoay xở trong những ngày qua, điều khiến phụ huynh quan tâm nhất lúc này không chỉ là sự bất tiện, mà là độ an toàn lâu dài của bữa ăn học đường. Họ cho rằng điều cần thiết không phải là những lời chia sẻ, mà là một kế hoạch cụ thể, minh bạch từ phía nhà trường về việc tổ chức lại bán trú.

Chị Gia Linh, đại diện cho nhiều phụ huynh, đặt vấn đề rõ ràng về hướng đi sắp tới: liệu nhà trường sẽ tiếp tục hợp tác với đơn vị cung cấp suất ăn cũ hay tìm kiếm đối tác mới, và trong trường hợp phải ngưng bán trú lâu dài, cần có thông báo chính thức để phụ huynh chủ động sắp xếp công việc, nhân sự trong gia đình.

“Cần câu trả lời rõ ràng là tiếp tục với đơn vị nào, có đảm bảo hay không. Nếu ngưng thì cũng phải thông báo để phụ huynh còn sắp xếp,” chị nói.

Cùng chung mối lo, chị Phí Thị Gái cho biết nhiều gia đình, đặc biệt là người làm công chức, gặp rất nhiều khó khăn vì không thể linh hoạt thời gian, thậm chí phải nhờ người thân hỗ trợ đưa đón. Tuy nhiên, theo chị, điều quan trọng nhất vẫn là kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn.

Phụ huynh vẫn yêu cầu sự minh bạch từ phía nhà trường (Ảnh: Di Anh)

“Tôi đề xuất bữa ăn của các cháu phải được công khai rõ ràng. Nấu nướng phải có kiểm nghiệm hằng ngày và giáo viên phải là người ăn thử trước khi cho học sinh ăn. Đó không chỉ là mong muốn của tôi mà là ý kiến chung của nhiều phụ huynh,” chị nhấn mạnh.

Một số phụ huynh khác cũng bày tỏ sự lo ngại và cho rằng chỉ khi đảm bảo được an toàn thực phẩm thì họ mới yên tâm cho con quay lại bán trú. Thậm chí, có ý kiến đề xuất nhà trường nên tự tổ chức nấu ăn thay vì thuê đơn vị bên ngoài, nhằm kiểm soát trực tiếp nguồn thực phẩm đầu vào.

Bà Trần Thị Thu Thủy và nhiều phụ huynh cùng chung quan điểm: việc khôi phục bán trú là cần thiết, nhưng phải đi kèm với một cơ chế giám sát nghiêm ngặt, minh bạch, để mỗi bữa ăn của học sinh thực sự an toàn, thay vì trở thành nỗi lo thường trực như sau sự cố vừa qua.

Xác định tác nhân gây ngộ độc thực phẩm

Kết quả cấy phân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy 17 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Kết quả xét nghiệm PCR do OUCRU thực hiện tiếp tục xác nhận sự hiện diện của Salmonella enteritidis trong các mẫu bệnh phẩm, qua đó xác định đây là tác nhân liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường.

Salmonella enteritidis là vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa của nhiều loài động vật, có thể lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn Những nguồn lây thường gặp gồm trứng và các sản phẩm từ trứng, thịt gia cầm chưa được nấu chín kỹ, sữa và sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng, rau củ quả tươi sống bị nhiễm khuẩn, cũng như tình trạng lây nhiễm chéo trong quá trình chế biến thực phẩm do sử dụng chung dao, thớt hoặc dụng cụ cho thực phẩm sống và chín.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do Salmonella enteritidis, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp như lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng và không có dấu hiệu hư hỏng; nấu chín kỹ thịt, trứng và các sản phẩm từ gia cầm; không sử dụng thực phẩm sống hoặc chưa chín.

Cùng với đó, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch trước khi chế biến và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh thường xuyên bề mặt, dụng cụ nhà bếp; tách riêng thực phẩm sống và chín để tránh nhiễm chéo; sử dụng thức ăn ngay sau khi nấu hoặc bảo quản lạnh đúng cách và hâm nóng kỹ trước khi ăn.

Sở Y tế TP.HCM nhận định vụ ngộ độc thực phẩm vừa qua tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong môi trường học đường.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp suất ăn, phụ huynh và cộng đồng trong tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh, chế biến và bảo quản thực phẩm. Đồng thời, chủ động theo dõi sức khỏe học sinh để phát hiện sớm, xử trí kịp thời khi có dấu hiệu nghi ngờ, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra các chùm ca ngộ độc thực phẩm trong trường học.