Phát hiện tài khoản đột ngột có thêm 419 triệu đồng

Anh Hồ Văn Nghị đến Công an xã Bình Sơn để trình báo sự việc, đề nghị cơ quan Công an hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định

Mới đây, ngày 26/1, Công an xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An xác minh, hỗ trợ trao trả hơn 419 triệu đồng cho ông Trần Tiến Lương (SN 1972), ở phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 21/01/2026, anh Hồ Văn Nghị (sinh năm 1998), là nhân viên cửa hàng điện thoại BOB STORE, trú thôn 6, xã Bình Sơn, phát hiện tài khoản ngân hàng Techcombank của mình bất ngờ nhận được số tiền 419.370.000 đồng từ một tài khoản lạ. Nhận thấy số tiền trên không thuộc quyền sở hữu của mình, anh Nghị đã chủ động đến Công an xã Bình Sơn trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Sơn đã phối hợp với Ngân hàng Techcombank tiến hành tra soát giao dịch, xác định chủ tài khoản chuyển tiền là ông Trần Tiến Lương (sinh năm 1972, trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). Để bảo đảm khách quan, Công an xã Bình Sơn tiếp tục phối hợp Công an phường Cửa Lò xác minh nhân thân, nội dung vụ việc và khẳng định việc chuyển khoản nhầm là có thật.

Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 26/01/2026, dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an và đại diện Ngân hàng, anh Hồ Văn Nghị đã chuyển trả đầy đủ số tiền cho ông Trần Tiến Lương.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền trực tuyến. Đồng thời lưu ý, theo quy định của pháp luật, mọi hành vi cố tình chiếm giữ trái phép hoặc sử dụng tiền nhận do người khác chuyển khoản nhầm đều có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.