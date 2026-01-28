Hé lộ những ngân hàng lãi lớn nhất năm 2025: Big4 lập kỷ lục mới, Techcombank, VPBank và HDBank dẫn đầu nhóm tư nhân

Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 của ngân hàng tăng hơn 7% so với năm 2024 và theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Với lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 đạt hơn 42.200 tỷ đồng, ước tính mức lãi năm 2025 của Vietcombank đạt trên 45.000 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) cho biết đã hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2025. Kết thúc năm 2025, VietinBank đã đạt lợi nhuận trước thuế riêng lẻ trên 41.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024.

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV- Mã: BID) thông tin, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng.

Tại Hội nghị Quân chính năm 2025 và Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB cho biết, năm 2025, lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt trên 34.200 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm ngoái.

Một ông lớn khác cũng dự kiến đạt được mức lợi nhuận trên 20.000 tỷ trong năm 2025 là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank). Năm 2025, Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 28.688 tỷ đồng và được điều chỉnh theo ý kiến của NHNN sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. Agribank không nêu rõ đây là lợi nhuận riêng lẻ hay hợp nhất.

Trước đó, trong Báo cáo thường niên năm 2024, Agribank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng dao động từ 3% đến 5% so với năm 2024 và không thấp hơn mức lợi nhuận kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt. Trong năm 2024, Agribank báo lãi trước thuế hợp nhất ở mức 27.575 tỷ đồng, lãi trước thuế riêng lẻ 27.307 tỷ đồng.

Bên nhóm ngân hàng tư nhân, dự kiến có 3 đại diện nhằm trong "Câu lạc bộ lợi nhuận trên 20.000 tỷ" là Techcombank, VPBank và HDBank.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước và vượt mục tiêu đề ra.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) cũng kết thúc năm 2025 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất cao nhất lịch sử, đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 121% kế hoạch đã đề ra.

Năm 2025, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – Mã: HDB) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế vượt mức 21.000 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với năm 2024. Tại Hội nghị Nhà đầu tư quý 3/2025 tổ chức ngày 10/11/2025, Ban lãnh đạo HDBank duy trì quan điểm tự tin về khả năng tăng tốc trong quý 4, hướng tới hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.

Song song với hiệu quả kinh doanh, HDBank đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng các giải pháp tài chính "may đo" theo từng phân khúc. Đến cuối năm 2025, số khách hàng cá nhân tăng hơn 35%, người dùng eBanking tăng 30%; tổng giao dịch tài chính chủ động vượt 140 triệu, số dư tiền gửi trên kênh số tăng hơn 50%. Trên 94% giao dịch cá nhân được thực hiện qua kênh số, khoảng 65% khoản vay cá nhân được phê duyệt tự động hoặc bán tự động; doanh thu kênh số đóng góp gần 40% tổng thu dịch vụ.

Năm 2025, HDBank tiếp tục triển khai các giải pháp số nổi bật như eCash thu – chi hộ và quản lý dòng tiền cho doanh nghiệp, SME; kiosk thanh toán y tế thông minh Medipay với khoảng 200 kiosk tại 140 bệnh viện trên toàn quốc; cùng các sản phẩm tiết kiệm số, tiêu biểu là chương trình "Tiết kiệm Tỷ phú", qua đó thúc đẩy tài chính toàn diện và gắn kết cộng đồng.

Trong báo cáo gần đây, SSI dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2025 của HDBank đạt 21.100 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ; năm 2026 đạt 25,4 nghìn tỷ đồng, tăng tiếp 20%. Đáng chú ý, lợi nhuận quý IV/2025 được kỳ vọng tăng mạnh 54,8%, nhờ tăng trưởng tín dụng cao, chất lượng tài sản cải thiện và thu nhập ngoài lãi mở rộng.

Đồng quan điểm, MBS dự báo tăng trưởng tín dụng của HDBank năm 2025 đạt khoảng 32%, hoàn thành kế hoạch đề ra, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 29,2% so với năm trước. Theo MBS, HDBank được hưởng lợi từ hạn mức tín dụng cao, quy mô tài sản mở rộng, cùng khả năng duy trì ROE và ROA ở mức vượt trội so với mặt bằng chung toàn ngành.

Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính, cả SSI và MBS đều nhấn mạnh đóng góp ngày càng lớn từ các công ty thành viên, đặc biệt là HD SAISON và Chứng khoán HDS, vào hiệu quả chung của HDBank.