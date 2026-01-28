Nữ kế toán bị cắt thưởng Tết 80 triệu, đuổi việc trong 1 ngày vì sai lầm “không ai cứu nổi”

Tâm sự của nữ kế toán này trên nền tảng Xiaohongshu hiện đang khiến cộng đồng “dậy sóng”. Ai đọc xong cũng cảm thấy tiếc nuối, day dứt dùm cho người trong cuộc nhưng tất cả đều đồng tình: Sai vậy thì đúng là không thể cứu vãn.

Cô cho biết bản thân hiện 34 tuổi, đang làm kế toán cho một công ty công nghệ quy mô 300 nhân sự tại Thượng Hải (Trung Quốc). Trong suốt 8 năm đi làm, cô gần như chưa từng mắc lỗi sai nghiêm trọng nào, bản thân cô luôn tự nhủ “sự nghiệp và cuộc đời mình có tiêu tan chỉ vì nhầm 1 dấu phẩy”. Trong mắt đồng nghiệp, cô cũng luôn là người làm việc chỉn chu và đáng tin. Thế nên khi câu chuyện xảy ra, không ai - kể cả chính bản thân cô, có thể tin nổi…

Thời điểm gần Tết năm ngoái, phòng tài chính đang chạy nước rút để hoàn tất lương tháng cuối năm và khoản thưởng Tết. Với nhiều nhân viên, đây là điều đáng mong chờ nhất cả năm. Riêng cô cũng háo hức không kém. Sau một năm miệt mài làm việc, tăng ca không ít vì công ty mở rộng quy mô, mức thưởng Tết cô nhận được là 23.500 NDT (khoảng 80 triệu đồng).

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Sáng hôm đó, cô hoàn tất file tổng hợp lương và thưởng của toàn bộ nhân sự. Đây là tài liệu tuyệt mật. Theo quy trình, sau khi ban giám đốc ký duyệt, thông báo về chính sách lương thưởng cùng số tiền cụ thể sẽ được gửi riêng cho từng phòng ban, từng nhân sự. Chuyện này rõ ràng không có gì khó hiểu, kể cả người không làm kế toán cũng biết.

Vậy mà cô vẫn mắc sai lầm. Vấn đề bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ: hộp thư gợi ý địa chỉ email. Công ty vừa cập nhật hệ thống email nội bộ, và khi cô gõ “HR”, hệ thống tự động xổ xuống một danh sách dài. Vừa mệt, vừa bị trưởng phòng giục gửi gấp trước cuộc họp chiều, cô chọn nhầm nhóm “All Staff” là danh sách chứa toàn bộ email nhân viên công ty. Cô đính kèm file tổng hợp đầy đủ lương thưởng toàn công ty và bấm gửi mà không kiểm tra lại.

Ba phút sau, thảm họa bắt đầu.

Điện thoại bàn của phòng tài chính đổ chuông liên tục. Nhóm chat nội bộ nhảy thông báo không ngừng. Nhân viên khắp các bộ phận xôn xao vì vừa nhận được một email toàn bộ bảng lương thưởng chi tiết của hơn 300 người. Người biết mình lương thấp thì sốc, người phát hiện đồng nghiệp cùng vị trí lương cao hơn thì bức xúc, còn những khoản thưởng chênh lệch giữa các phòng ban lập tức trở thành đề tài tranh cãi dữ dội.

Chỉ trong vòng 20 phút, email đó đã bị tải xuống và chia sẻ lại không kiểm soát. Dù bộ phận IT cố gắng thu hồi, mọi thứ đã quá muộn.

Cô bị gọi lên phòng giám đốc tài chính ngay lập tức. Cô run đến mức không dám ngẩng mặt lên. Cô liên tục xin lỗi nhưng tất cả đều là vô nghĩa.

Hậu quả lan rộng nhanh hơn dự đoán. Nhân sự ùn ùn kéo lên phòng HR đòi giải thích vì sao cùng chức danh nhưng thưởng Tết chênh lệch hàng chục nghìn NDT. Một số quản lý bị cấp dưới chất vấn ngay trong cuộc họp. Không khí công ty vốn đã căng thẳng vì cuối năm nay càng trở nên ngột ngạt. Ban giám đốc phải họp khẩn để xử lý khủng hoảng nội bộ, đồng thời lo ngại thông tin lương bị rò rỉ ra ngoài thị trường.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ngay sáng ngày hôm sau, cô nhận quyết định kỷ luật. Công ty xác định cô vi phạm nghiêm trọng quy định bảo mật dữ liệu nhân sự, gây ảnh hưởng lớn đến ổn định nội bộ. Dù thừa nhận đây là sai sót không cố ý, ban lãnh đạo vẫn quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ngay lập tức. Toàn bộ thưởng Tết 23.500 NDT (khoảng 80 triệu đồng) của cô cũng bị hủy với lý do chưa đến thời điểm chi trả chính thức và người lao động đã vi phạm kỷ luật ở mức cao nhất.

Cầm quyết định trên tay, cô bật khóc ngay tại bàn làm việc. 8 năm cống hiến kết thúc chỉ vì một cú nhấp chuột sai. Điều khiến cô đau không chỉ là mất việc, mà là cảm giác tội lỗi khi trở thành nguyên nhân khiến cả công ty rơi vào hỗn loạn.

Sau sự việc đó, cô về quê một thời gian, tắt gần hết mạng xã hội vì xấu hổ. Phải mất vài tháng sau, cô mới bắt đầu rải hồ sơ xin việc lại. Trong mỗi buổi phỏng vấn, khi được hỏi lý do nghỉ việc, cô chọn cách nói thẳng về sai lầm năm đó. Bất ngờ là có nhà tuyển dụng đánh giá cao sự trung thực của cô, nhưng cũng không ít nơi từ chối vì lo ngại rủi ro.

Giờ đây sau 1 năm, khi mọi chuyện đã qua đi và cô đã tìm được một công việc mới, cô vẫn giữ thói quen kiểm tra người nhận email ít nhất 3 lần trước khi gửi, đặc biệt.

“Tôi đã sai lầm, đã tự hại mình chỉ vì nghĩ rằng làm kế toán, cẩn trọng trong số liệu tài chính là đủ” - Cô viết.

(Theo Xiaohongshu)