Bị đuổi việc, dùng AI gửi CV 800 LẦN trong 1 tháng và cái kết ngoài mong đợi

*Dưới đây là tâm sự của một chàng trai có tên Katherine Li về hành trình rải CV để tìm bến đỗ mới, sau khi bị sa thải đột ngột vào giữa năm 2025.

Tôi vẫn nhớ rõ cái buổi sáng mà tôi biết mình bị sa thải khỏi CrowdStrike - Công ty an ninh mạng nơi tôi làm việc. Đêm hôm đó, tôi còn đi ngủ với một cái tặc lưỡi " tranh thủ ngủ sớm mai còn đi làm" .

Vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy một cuộc họp "bí ẩn" xuất hiện trên Google Calender (ứng dụng thông báo nhắc lịch họp của Google), và ngay sau đó là email thông báo công ty sẽ cắt giảm nhân sự trong bối cảnh tái cấu trúc vì tác động của AI. Đó không phải vì công ty thiếu tài chính, mà là một quyết định lạnh lùng, bất ngờ và dứt khoát. Lúc đó tôi 30 tuổi, và đó là lần đầu tiên tôi bị sa thải.

Trước khi điều đó xảy ra, tôi đã làm việc khá nhiều nơi, từ Amazon, Raytheon đến làm tư vấn cho những công ty lớn như Microsoft và Johnson & Johnson. Ở CrowdStrike, tôi là quản lý mảng phát triển ứng dụng, với một hồ sơ mà nhiều người gọi là "trong mơ." Nhưng tôi sớm nhận ra rằng thị trường việc làm khốc liệt hơn tôi tưởng rất nhiều.

Ba tháng đầu sau khi bị sa thải: Cách tìm việc truyền thống khiến tôi bế tắc!

Trong ba tháng đầu sau khi bị sa thải, tôi gửi CV 52 lần theo cách truyền thống: Truy cập vào các trang tuyển dụng, đọc JD, chọn công việc "có vẻ phù hợp" với mình, rồi mở email viết Cover Letter đính kèm cùng CV. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải chỉnh sửa lại CV cũng như Porfolio và quá trình này khiến tôi kiệt sức, bực bội và chán nản.

Ban đầu tôi cũng không quá sốt sắng tìm việc. Tôi có chút tiền tiết kiệm và lúc đó đang là mùa hè, nên tôi tranh thủ về đi du lịch, về thăm ông bà, cha mẹ. Trong suốt hành trình đó, ChatGPT là "người bạn" mà tôi trò chuyện gần như hàng ngày. Tôi hỏi nó những câu đại loại như: "Tôi có nên chỉnh lại CV cho vị trí này không?".

Ban đầu, tôi giao tiếp với ChatGPT đơn giản chỉ vì… chẳng biết trò chuyện, tâm sự hay than thở với ai. Nhưng càng "nói chuyện" nhiều, tôi càng nhận ra đây là người bạn thực sự "có ích".

AI xuất hiện và thay đổi cuộc chơi

Nhờ một cuộc chat vô thưởng vô phạt với ChatGPT, tôi tìm được một nền tảng hỗ trợ ứng viên tìm việc làm. Về bản chất, đây là 1 website sử dụng AI để kết nối nhà tuyển dụng với ứng viên. Họ đang trong quá trình thử nghiệm ứng dụng, nên cần feedback trực tiếp từ người dùng. Và tôi là một trong số những người mà họ liên hể để "xin feedback". Ban đầu tôi khá hoài nghi, nhưng tôi quyết định thử, vì suy cho cùng, cũng chẳng mất gì.

Vài ngày đầu tiên khi thử dùng ứng dụng này, tôi cảm thấy hoàn toàn không có gì đặc biệt đáng lưu tâm. Nhưng chỉ sau khoảng một tuần, mọi thứ thay đổi. Tôi bắt đầu nhận được lời mời phỏng vấn thực sự từ các công ty phù hợp với kinh nghiệm và kỳ vọng lương của mình. Đó là lúc tôi biết AI đã bắt đầu nộp đơn tìm việc giúp cho tôi.

Trong vòng một tháng, nền tảng AI đó đã gửi tổng cộng 802 đơn xin việc thay tôi. Tôi có thể cài đặt các tiêu chí và AI sẽ tự động chọn từ khóa phù hợp để viết thư xin việc và gửi email ứng tuyển. Với AI lo phần lặp lại nhàm chán này, tôi cuối cùng có thời gian để tập trung vào việc khác như chuẩn bị phỏng vấn, chỉnh CV và mở rộng mạng lưới quan hệ.

Trung bình, mỗi ngày AI giúp tôi gửi khoảng 26 email tìm việc, một con số mà theo tôi là cực kỳ ấn tượng so với cách làm "thủ công" mà tôi đã luôn áp dụng. Sau hơn 800 lần nộp hồ sơ, tôi nhận được 5 lời mời phỏng vấn và sau 2 vòng phỏng vấn ở 5 công ty, cuối cùng tôi cũng nhận được email chúc mừng kèm theo ngày làm việc đầu tiên.

Trải nghiệm cá nhân này khiến tôi suy nghĩ lại về thị trường lao động hiện tại. Rõ ràng là rất nhiều công ty nhanh chóng áp dụng AI để tự động hóa quy trình và cắt giảm nhân sự, nhưng khi người lao động trở lại thị trường, họ lại đối mặt với các hệ thống tuyển dụng cũng do AI kiểm soát - đôi khi đòi hỏi các tiêu chí mà chẳng ai biết rõ. Nếu người tìm việc dùng AI mà giọng điệu trong CV quá "máy móc", họ cũng dễ bị hệ thống loại ngay từ vòng chọn lọc.

Thật không công bằng khi công nghệ giúp nhiều người mất việc và cùng lúc tạo ra những rào cản khó hiểu cho người tìm việc. Nhưng nếu sử dụng đúng cách, AI có thể là công cụ giúp bạn lấy lại thời gian và động lực trong hành trình tìm việc, giống như tôi vậy.

