Thu nhập không tăng, chi tiêu không giảm vẫn tiết kiệm được thêm tiền: Bằng cách nào?

Nhắc đến chuyện tiết kiệm thêm mỗi tháng, chắc hẳn đa số mọi người đều nghĩ ngay đến 2 việc: Hoặc là tăng thu nhập, hoặc là giảm chi tiêu, mà kết hợp được cùng lúc việc "tăng thu giảm chi" thì quá tốt.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể làm ngay được. Nếu chi tiêu đã hợp lý, cố giảm cũng chẳng phải cách hay. Nếu công việc đã đủ bận rộn, cố làm thêm cũng chưa chắc đã tốt. Vậy làm cách nào để không tăng thu, không giảm chi mà vẫn tiết kiệm được thêm tiền mỗi tháng?

Câu trả lời thực ra rất đơn giản: Tận dụng tính năng hoàn tiền của thẻ tín dụng.

Đó cũng là cách tối ưu chi tiêu, tiết kiệm tiền của 2 bạn trẻ dưới đây.

Phương Liên: 7 năm dùng thẻ tín dụng, giờ tự tin mỗi lần "quẹt thẻ" là một lần chi tiêu tối ưu!

Phương Liên bày tỏ rất rõ quan điểm với thẻ tín dụng: Nếu dùng thẻ tín dụng mà không biết kiểm soát chi tiêu thì có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán và mang nợ nần, chứ không tiết kiệm được gì. Bản thân cô ở thời điểm cách đây khoảng 7 năm, cũng rơi vào cái bẫy "ảo tưởng dư dả" như vậy. Vì chưa có kinh nghiệm lẫn kiến thức, Phương Liên thường xuyên quẹt hết hạn mức chi tiêu là gần 30 triệu đồng/tháng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô nàng có những khoản "nợ chồng nợ" trong những năm đầu của tuổi 20.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Phương Liên nhớ lại: "Vì mất khả năng trả hết nợ tín dụng nên mình chỉ có thể trả dư nợ tối thiểu. Do mình chọn trả số tối thiểu nên vẫn phát sinh lãi từ khoản nợ, sau đó là 'lãi chồng lãi'. May mắn đến tầm cuối năm, mình có thưởng nên đã trả đứt khoản nợ. Từ đó, mình bắt đầu chi tiêu có kế hoạch hơn".

Nghĩ lại quãng thời gian đó, Phương Liên rút ra được những bài học để không trở thành "con nợ" của thẻ tín dụng. Cô nhấn mạnh: "Để hạn chế rơi vào nợ nần thẻ tín dụng, nếu có quẹt thẻ để tiêu dùng thì bạn vẫn phải tính toán khả năng trả nợ vào tháng sau. Bạn chỉ nên tiêu không quá 50% thu nhập của mình trong tháng để còn khả năng nợ.

Khi có thẻ tín dụng trong tay, mình sẽ dễ mắc phải sai lầm là mua những món đồ không cần thiết nên bạn cần suy nghĩ kỹ trước khi mua. Ngoài ra, nếu sắm những món đồ giá trị lớn như xe máy, tủ lạnh, máy giặt, bảo hiểm,... thì có thể chuyển đổi trả góp, từ đó giảm đi sức ép tài chính".

Hiện tại, Phương Liên dùng 3 thẻ tín dụng với 3 mục đích khác nhau: Một thẻ dùng để thanh toán chi phí bảo hiểm, một thẻ dùng để đi siêu thị, một thẻ dùng để mua sắm. Với 7 năm từ người "nợ nần" vì thẻ tín dụng, đến giờ là người "tiết kiệm được tiền triệu mỗi năm" nhờ thẻ tín dụng, Phương Liên đúc rút ra được 4 quy tắc dùng thẻ như sau.

1. Chọn thẻ tín dụng có ngày thanh toán sau ngày nhận lương

Bởi thời điểm vừa nhận lương, chúng ta sẽ có xu hướng trả nợ trước khi tiêu dùng, từ đó giảm thiểu rủi ro bị nợ tín dụng quá hạn. Ngược lại, nếu ngày thanh toán của thẻ tín dụng rơi vào cuối kỳ lương, bạn sẽ khó kiểm soát đồng tiền của mình. Vì khi đó, chúng ta thường lỡ xài hết lương tháng rồi và mất khả năng trả nợ, dẫn đến có thể hình thành "nợ chồng nợ".

2. Ưu tiên trả góp những món đồ có giá trên 5 triệu đồng

Với những khoản chi tiêu có giá trị lớn hơn 5 triệu đồng, bạn có thể trả góp qua thẻ tín dụng, để giảm bớt áp lực tài chính. Khi đó, bạn nên chọn thẻ có chính sách trả góp với lãi suất 0%. Tuy nhiên, cần nhớ là dù mua hàng trả góp lãi suất 0% thì người dùng vẫn có thể bị mất phí chuyển đổi trả góp.

3. Ưu tiên chọn thẻ tín dụng có chương trình miễn phí phí thường niên hoặc hoàn phí thường niên

4. Tuyệt đối không rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, bởi như vậy sẽ bị áp lãi suất khá cao

Đinh Hùng: Chưa từng mắc nợ thẻ tín dụng vì luôn "tỉnh táo"

Đinh Hùng cũng đồng tình với quan điểm "thẻ tín dụng là con dao 2 lưỡi", nhưng khác với Phương Liên, chàng trai này chưa từng nợ thẻ tín dụng, đơn giản vì bản thân luôn tỉnh táo, lý trí trong mỗi quyết định chi tiêu, quẹt thẻ.

"Mình đã dùng thẻ tín dụng suốt 5 năm. Trước đây, mình cũng từng dè chừng với việc mở thẻ tín dụng vì sợ dính nợ hoặc tiêu quá tay. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ và sử dụng cẩn thận, mình nhận ra không có gì đáng sợ nếu bản thân đủ tỉnh táo và quản lý tốt" - Đinh Hùng chia sẻ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Đinh Hùng sử dụng thẻ tín dụng trong nhiều khoản chi tiêu của gia đình, từ mua sắm đồ trong siêu thị, đồ điện tử, ăn uống, hóa đơn,... anh đều ưu tiên cà thẻ.

"Kết quả là mỗi tháng mình được hoàn tiền trung bình 300 ngàn đồng, có tháng đến 600-700 ngàn đồng, thậm chí đỉnh điểm là 1 triệu đồng. Tính ra, gần như 10/12 tháng trong năm mình đều được hoàn tiền. Ngoài ra, nhờ chi tiêu đủ hạn mức nên mình còn được ngân hàng miễn đóng phí thường niên - một khoản có thể tiết kiệm khác mà ít người dùng thẻ tín dụng để ý" - Đinh Hùng cho biết.

Anh còn nhấn mạnh dùng thẻ tín dụng tức là bạn đang dùng tiền vay của ngân hàng, nhưng khoản vay này có nhiều chính sách có lợi - nếu người sử dụng biết cách "lựa sức mình", đơn cử như việc được miễn lãi tới 45 - 55 ngày, được hoàn tiền, miễn phí thường niên,... Thế nên, nếu từ chối dùng thẻ tín dụng chỉ vì "sợ mắc nợ", Đinh Hùng cho rằng đó là suy nghĩ an toàn nhưng có phần hơi… đáng tiếc.

Bên cạnh việc theo dõi sát sao chi tiêu để không mắc bẫy ảo tưởng dư dả, dẫn tới nợ nần khi sử dụng thẻ tín dụng, Đinh Hùng còn nhấn mạnh thêm 1 lưu ý quan trọng khác: Bảo mật thông tin thẻ.

"Để tránh trường hợp mất thẻ rồi bị quẹt hết tiền trong thẻ, mình chủ động cài đặt hạn mức giao dịch theo ngày, tối đa 500 ngàn/ngày. Như vậy chẳng may nếu có mất thẻ, mình cũng chỉ mất tối đa 500 ngàn, vì muốn thay đổi hạn mức giao dịch trong ngày thì phải vào ứng dụng ngân hàng mới cài đặt lại được. Cách này cũng khá hữu dụng để tránh chi tiêu quá tay. Bên cạnh đó, mình cũng che mã CCV ở mặt sau của thẻ nữa, cứ cẩn tắc vô áy náy" - Đinh Hùng chia sẻ.