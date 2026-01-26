Một ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng lên 35%/năm

Theo đó, kể từ ngày 3/2/2026, lãi suất cho vay trong hạn của một số sản phẩm thẻ tín dụng do ACB phát hành sẽ được áp dụng ở mức 35%/năm. Danh sách các dòng thẻ bao gồm:

Nguồn: ACB

Trước đó, lãi suất trong hạn của các dòng thẻ này dao động ở mức 30 - 32%/năm.

Song song với lãi suất, ACB cũng thay đổi điều kiện ưu đãi phí thường niên từ ngày 30/1/2026. Theo đó, đối với năm đầu tiên, chủ thẻ chính và thẻ phụ sẽ được hoàn phí thường niên nếu tổng giá trị chi tiêu qua thẻ trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ đạt mức tối thiểu theo từng dòng sản phẩm. Cụ thể, thẻ ACB Visa Signature cần đạt mức chi tiêu từ 2 triệu đồng, trong khi ACB Visa Platinum, ACB Visa Gold và ACB JCB Gold cần đạt từ 1 triệu đồng.

Từ năm thứ hai trở đi, việc hoàn phí thường niên sẽ căn cứ trên tổng chi tiêu của cả thẻ chính và thẻ phụ trong 12 tháng trước thời điểm thu phí. Mức doanh số yêu cầu là 150 triệu đồng đối với ACB Privilege Visa Signature (không còn thuộc nhóm Ngân hàng ưu tiên) và ACB Visa Signature; 80 triệu đồng đối với ACB Visa Platinum; và 50 triệu đồng đối với ACB Visa Gold và ACB JCB Gold.

Điều kiện hoàn PTN năm đầu

Điều kiện hoàn PTN năm thứ 2

Ngoài ra, ACB điều chỉnh phí chuyển đổi giao dịch sang hình thức trả góp. Đối với các giao dịch thanh toán đăng ký trả góp qua ứng dụng ACB ONE hoặc tại chi nhánh/phòng giao dịch, khách hàng sẽ chịu phí chuyển đổi tương ứng 1,5% cho kỳ hạn 3 tháng, 3% cho 6 tháng, 4,5% cho 9 tháng và 6% cho 12 tháng, trong khi lãi suất áp dụng là 0%.

Phí chuyển đổi hình thức trả góp đối với giao dịch thanh toán đăng ký qua ứng dụng ACB ONE hoặc CN/PGD ACB

Với các giao dịch rút tiền mặt đăng ký trả góp, ngân hàng thu phí chuyển đổi 1% trên số tiền ban đầu và thêm phí quản lý giao dịch 0,9% mỗi kỳ sao kê, đồng thời vẫn áp dụng lãi suất 0%.

Phí chuyển đổi hình thức trả góp đối với giao dịch rút tiền mặt đăng ký qua ứng dụng ACB ONE hoặc CN/PGD ACB

Một điểm mới khác là ACB sẽ thu phí khi khách hàng sử dụng thẻ vượt hạn mức chi tiêu tối đa tại một số ngành hàng đặc thù. Cụ thể, nếu doanh số giao dịch tại các ngành như cửa hàng thực phẩm, tạp hóa, siêu thị, trạm xăng, cây xăng tự động hoặc các dịch vụ tiện ích (điện, nước, gas…) vượt quá 80% hạn mức thẻ, chủ thẻ sẽ bị thu phí 1% trên doanh số giao dịch tại các ngành này, với mức tối thiểu 500.000 đồng và tối đa 2 triệu đồng, áp dụng từ ngày 30/1/2026.

Bên cạnh đó, kể từ cùng thời điểm, nếu dư nợ thẻ vượt hạn mức tín dụng được cấp, khách hàng sẽ phải chịu thêm phí vượt hạn mức tín dụng ở mức 0,1% mỗi ngày trên số tiền vượt, với mức tối thiểu 10.000 đồng.

ACB cho biết các điều chỉnh trên nhằm tuân thủ quy định quản lý và hoàn thiện chính sách sản phẩm thẻ. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động theo dõi hạn mức, kiểm soát chi tiêu và cập nhật biểu phí mới để tránh phát sinh chi phí ngoài ý muốn trong quá trình sử dụng thẻ tín dụng.