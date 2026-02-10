Phát hiện người phụ nữ kéo vali đến ngân hàng rút gần 9 tỷ đồng tiền mặt, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Ngày 3/2, khách hàng nữ họ Trần (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đặt lệnh rút tiền mặt trực tuyến số tiền lớn tới 2,4 triệu NDT (gần 9 tỷ đồng). Ngay khi hệ thống ghi nhận giao dịch, quản lý nghiệp vụ ngân hàng đã chủ động gọi điện cho cô Trần xác minh mục đích sử dụng tiền.

Vị quản lý này cũng nhắc nhở khách hàng cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo và khuyến nghị chuyển khoản ngân hàng sẽ an toàn hơn nếu mục đích hợp pháp. Tuy nhiên, người phụ nữ khẳng định số tiền dùng để trả nợ gấp.

Do nhận thấy dấu hiệu bất thường từ giao dịch giá trị lớn, ngày 4/2, quản lý ngân hàng tiếp tục liên hệ để nhắc nhở khách hàng nhưng cô Trần vẫn khẳng định mình “không thể bị lừa”. Lúc 10h sáng cùng ngày, chi nhánh ngân hàng đã báo cáo kế hoạch rút tiền lớn lên bộ phận an ninh cấp trên, sau đó thông tin được chuyển tới Trung tâm Chống gian lận công an địa phương.

Vali tiền mặt cô Trần rút

Công an tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác định tài khoản của cô Trần có giao dịch bất thường với một nền tảng đầu tư bất thường. Khoảng 11h, người phụ nữ đến quầy để rút tiền cùng một chiếc vali lớn. Giao dịch viên ngân hàng khéo léo kéo dài thời gian xử lý, vừa trấn an khách hàng vừa phối hợp với công an chống gian lận để xác minh tại chỗ.

Khi lực lượng công an có mặt, người phụ nữ vẫn chờ rút khoản tiền mặt lớn và cho rằng đây là “khoản đầu tư hợp pháp”. Lực lượng chức năng đã đưa cô tới khu vực riêng, kiên nhẫn phân tích các thủ đoạn lừa đảo tương tự trong hơn 2 giờ.

Khách hàng này cho biết từng xem các “bài giảng đầu tư” trên Douyin, sau đó tải ứng dụng để tham gia nền tảng đầu tư trực tuyến. Sau khi nạp thử 100.000 NDT (370 triệu đồng), tài khoản của cô ngay lập tức hiển thị lợi nhuận 70.000 NDT (260 triệu đồng).

Rút thành công 40.000 NDT (150 triệu đồng) trong khoản lãi, cô Trần hoàn toàn tin tưởng vào nền tảng đầu tư này. Người phụ nữ vay mượn người thân, bạn bè 2,4 triệu NDT, dự định rút toàn bộ tiền mặt để làm theo chỉ dẫn của nền tảng đầu tư.

Lực lượng chức năng tiếp tục giả làm nạn nhân liên lạc với nhóm lừa đảo đứng sau nền tảng, thông báo đã chuẩn bị đủ 2,4 triệu NDT tiền mặt. Tin rằng sắp chiếm được khoản tiền lớn, các đối tượng đồng ý trả lại 60.000 NDT (220 triệu đồng) còn trong tài khoản của người phụ nữ.

Cuối cùng, vụ lừa đảo có nguy cơ gây thiệt hại lớn đã được ngăn chặn thành công nhờ sự vào cuộc kịp thời của ngân hàng và công an địa phương.

Theo Jimu News﻿