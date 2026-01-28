Phát hiện người đàn ông định chuyển 199 triệu đồng gấp, nhân viên Agribank tạm dừng giao dịch, lập tức báo công an

Chiều 28/1, Công an xã Hiệp Phước (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Giao dịch số 1 – Agribank Chi nhánh Nhà Bè thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc người dân có nguy cơ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, giúp tránh thiệt hại khoảng 199 triệu đồng.

Trước đó, sáng cùng ngày, một người dân tới làm thủ tục ở Phòng Giao dịch số 1 – Agribank Chi nhánh Nhà Bè ở ấp 25, xã Hiệp Phước.

Khi người này làm thủ tục, nhân viên phát hiện biểu hiện bất thường nên chủ động tạm dừng giao dịch và báo Công an xã Hiệp Phước phối hợp xác minh.

Qua xác minh, người này cho biết nhận tin nhắn qua mạng xã hội (Messenger) từ tài khoản có dấu hiệu giả mạo người thân đang ở nước ngoài. Nội dung tin nhắn là dụ dỗ “đổi tiền/nhận đổi ngoại tệ” kèm yêu cầu chuyển tiền gấp .

Qua làm việc, vị khách đã nhận thức rõ đây là thủ đoạn giả mạo tài khoản mạng xã hội; kịp thời dừng chuyển tiền, không để đối tượng chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền chỉ vì “tin nhắn” (dù tên/ảnh đại diện giống người thân); Gọi điện trực tiếp / gọi video để xác minh trước khi chuyển tiền; Tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu, không bấm link lạ.

Người dân cần cảnh giác các chiêu: “đổi ngoại tệ lãi cao” , “nhờ chuyển tiền hộ” , “đóng phí để nhận tiền” , “tài khoản bị khóa cần xác minh”…Khi nghi vấn: liên hệ ngay Công an nơi gần nhất và ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời .Đồng thời lưu lại tin nhắn, số tài khoản, nội dung trao đổi để phục vụ xác minh.