Đến ngân hàng BIDV rút 132 triệu đồng tiền mặt, người phụ nữ bất ngờ nhận thêm 100 triệu đồng: Công an lập tức vào cuộc xác minh

Chiều ngày 27/1/2026, Công an xã An Châu (tỉnh An Giang) đã tiếp nhận tin báo của chị Đào Thị Thanh Thảo, cư trú tại ấp Thạnh Nhơn, xã Bình Hòa, về việc trong quá trình giao dịch ngân hàng đã vô tình nhận dư số tiền 100 triệu đồng và mong muốn được hỗ trợ hoàn trả lại cho đúng quy định.

Theo trình bày của chị Thảo, trước đó chị đến Ngân hàng BIDV An Giang – Phòng giao dịch An Châu để rút số tiền 132 triệu đồng tiền mặt. Trong quá trình giao dịch, do tin tưởng nhân viên ngân hàng đã thực hiện việc kiểm đếm tiền bằng máy, chị Thảo không kiểm tra lại số tiền ngay tại quầy trước khi rời đi.

Sau khi về nhà, chị Thảo bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ thông báo rằng nhân viên ngân hàng đã chi nhầm số tiền 100 triệu đồng và nhờ chị hoàn trả. Trước thông tin này, chị Thảo cùng gia đình tiến hành kiểm tra lại số tiền đã rút thì phát hiện thực tế số tiền nhận được cao hơn số tiền giao dịch ban đầu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, chị Thảo lo ngại có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng thủ đoạn “chuyển nhầm tiền” để chiếm đoạt tài sản. Để đảm bảo an toàn và tránh rủi ro, chị đã chủ động đến Công an xã An Châu trình báo toàn bộ sự việc và đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh, hướng dẫn cách xử lý phù hợp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Châu đã động viên, trấn an tinh thần và ghi nhận tinh thần cảnh giác, trung thực của chị Thảo. Lực lượng Công an đồng thời tiến hành xác minh thông tin, liên hệ trực tiếp với đại diện Ngân hàng BIDV An Giang – Phòng giao dịch An Châu để làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, phía ngân hàng xác nhận có xảy ra sai sót trong quá trình giao dịch, dẫn đến việc chị Thảo nhận dư số tiền 100 triệu đồng. Công an xã An Châu đã phối hợp với ngân hàng hướng dẫn các thủ tục cần thiết để hoàn trả lại số tiền trên theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và tránh phát sinh tranh chấp.

Công an xã An Châu hướng dẫn người dân làm thủ tục để nhận lại tiền. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Việc hoàn trả số tiền được thực hiện dưới sự chứng kiến của Công an xã An Châu. Đại diện ngân hàng và chị Thảo tiến hành bàn giao đầy đủ, rõ ràng, qua đó khép lại vụ việc trong tinh thần hợp tác, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an xã An Châu đánh giá cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trung thực và cảnh giác của người dân khi phát hiện sự việc bất thường liên quan đến tài chính. Đây là hành động đáng biểu dương, góp phần lan tỏa ý thức phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lừa đảo đang ngày càng tinh vi.

Công an xã An Châu chứng kiến người dân trao trả số tiền bị chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Đồng thời, Công an xã An Châu cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch tiền mặt hoặc chuyển khoản, chủ động kiểm tra lại số tiền ngay tại thời điểm giao dịch. Trong trường hợp nhận được các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến việc chuyển nhầm tiền hoặc yêu cầu hoàn trả, người dân không nên vội vàng thực hiện theo yêu cầu mà cần xác minh kỹ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ liên quan đến hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các thông tin, chứng cứ liên quan và trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Việc xử lý đúng cách không chỉ giúp bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh An Giang