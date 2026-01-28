Người phụ nữ SN 1960 tới NH Agribank làm thủ tục vay 200 triệu đồng, lực lượng công an lập tức ngăn chặn

Theo công an xã Sơn Tây, Hà Nội, sáng ngày 28/01/2026, bà N.T.T (SN 1968, trú xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh) đã vay 200 triệu đồng tại ngân hàng Agribank và chuẩn bị thêm 50 triệu đồng tiền cá nhân. Bà T. định giao dịch chuyển tiền nhằm nhận quà tặng do một người quen qua mạng gửi tặng.

Nắm được thông tin, Công an xã Sơn Tây đã kịp thời tuyên truyền, giải thích rõ là thủ đoạn lừa đảo, đồng thời kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của bà T., thông báo có quà tặng gồm túi xách, đồng hồ, trang sức và 05 tỷ đồng. Các đối tượng yêu cầu người nhận phải chuyển trước 500 triệu đồng tiền phí. Tin theo lời dụ dỗ, bà T. đã tới ngân hàng để giao dịch.

Công an xã đã phối hợp với Ngân hàng AGRIBANK – Chi nhánh Tây Sơn hỗ trợ bà T hoàn tất thủ tục hoàn trả lại số tiền 200 triệu đồng đã vay, giúp người dân tránh nguy cơ mất tài sản.

Trước tinh thần trách nhiệm của các lực lượng, bà N.T.T đã viết thư cảm ơn Công an xã Sơn Tây và cán bộ, nhân viên Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh Tây Sơn. Lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng, nhận quà giá trị lớn nhưng yêu cầu chuyển tiền trước; khi có dấu hiệu nghi vấn, kịp thời báo cho lực lượng Công an để được hỗ trợ.

Theo Công an TP Hà Nội﻿