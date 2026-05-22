Phát hiện một TikToker có 700.0000 follower “biến mất” khỏi MXH, nghi đã bị bắt vì ma tuý

Đó là Yan Yan Jiang, ở Hồ Bắc, Trung Quốc!

Sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào theo kiểu “em gái nhà bên” (là cụm từ chỉ những cô gái đẹp, thân thiện - pv), nội dung gần gũi, các video ngắn thiên về đời sống, cảm xúc và góc nhìn tình yêu, cô nhanh chóng trở thành một gương mặt nổi bật trong hệ sinh thái hot girl mạng Trung Quốc.

Cô sở hữu kênh Doyin cá nhân (tương tự TikTok ở Việt Nam) với hơn 700.000 follower. Ban đầu, nội dung của cô xoay quanh các lát cắt đời thường: Tình bạn, chuyện yêu đương, cảm xúc cá nhân và những đoạn video mang màu sắc chữa lành. Sau này là các tips làm đẹp, thời trang,...

Không chỉ dừng ở việc làm hot girl mạng hay sáng tạo nội dung ngắn, Yan Yan Jiang còn bắt đầu mở rộng sức ảnh hưởng của mình theo hướng kinh doanh. Theo dữ liệu doanh nghiệp tại Trung Quốc, từng xuất hiện một số công ty và studio mang tên thương hiệu cá nhân của cô. Điều này cho thấy nữ TikToker đã bước vào giai đoạn xây dựng hình ảnh và phát triển tên tuổi bài bản hơn, thay vì chỉ hoạt động như một creator thông thường.

Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà đi lên, biến cố bất ngờ xảy ra.

Khoảng ngày 10-13/6/2025, từ khóa liên quan tới “Nhan Nhan Tương sập hình tượng” bất ngờ leo lên top tìm kiếm.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều tài khoản bắt đầu lan truyền thông tin cho rằng cô có quá khứ liên quan tới việc sử dụng khí cười. Một số người còn tung video cũ, khẳng định cô từng bị bắt khi còn là thiếu niên.

Song song với đó, hàng loạt cáo buộc khác cũng xuất hiện: đời tư hỗn loạn, bắt nạt người khác, hoạt động xuyên biên giới trái phép, thậm chí có tin đồn liên quan mại dâm.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng phần lớn các nội dung trên xuất hiện dưới dạng tố cáo, bóc phốt hoặc lời kể từ các blogger mạng xã hội, chưa phải kết luận điều tra công khai.

Chỉ trong vài ngày, dư luận bùng nổ.

Theo tờ Sohu đưa tin vào thời điểm này, Yan Yan Jiang bị cáo buộc liên quan đến việc sử dụng ma túy và hành vi bắt nạt.

Còn có tin đồn nữ influencer xinh đẹp này từng thuê phòng tổng thống trong khách sạn để tụ tập sử dụng chất cấm. Song, đây mới là tin đồn trên mạng xã hội, chưa phải kết luận điều tra chính thức.

Kéo theo đó là hàng loạt bài đăng bắt đầu đào lại quá khứ của hot girl này. Theo đó, khi mới 16 tuổi, cô từng cùng bốn người đàn ông trưởng thành tụ tập tại một căn hộ thuê và sử dụng khí cười (nitrous oxide), sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Song, tại cơ quan điều tra vẫn liên tục cười cợt, thậm chí có những hành động mang tính khiêu khích.

Thông tin này ngay lập tức gây phẫn nộ trên mạng xã hội, khiến nhiều người hâm mộ đồng loạt hủy theo dõi.

Theo đó, chỉ trong khoảng thời gian 10-11/6/2025, tài khoản của Yan Yan Jiang đã mất gần 49.400 follower.

Giữa làn sóng chỉ trích, Yan Yan Jiang sau đó xuất hiện trong một buổi livestream để lên tiếng.

Trong đoạn video xin lỗi kéo dài khoảng vài phút, cô thừa nhận bản thân "từng làm chuyện sai", cho biết đã nhận thức được những sai lầm trong quá khứ và gửi lời xin lỗi vì khiến dư luận xôn xao.

Nữ TikToker đồng thời tuyên bố sẽ tạm ngừng livestream một thời gian để suy nghĩ lại và điều chỉnh bản thân.

Tuy nhiên, cô cũng phủ nhận một số thông tin đang lan truyền trên mạng, đặc biệt là các cáo buộc liên quan đến bắt nạt người khác hoặc những tin đồn nhạy cảm về đời tư. Điều gây tranh cãi là Yan Yan Jiang không phản hồi trực diện tất cả các nghi vấn đang bủa vây mình, khiến cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài.

Chỉ ít ngày sau lời xin lỗi, hai tài khoản chính và phụ của Nhan Nhan Tương đều hiển thị trạng thái bị cấm phát ngôn hoặc hạn chế hoạt động.

Tài khoản chính sau đó chuyển sang chế độ riêng tư. Kể từ cuối tháng 6/2025 đến nay, Nhan Nhan Tương gần như biến mất.

Điều đáng chú ý là chỉ vài tháng trước đó, người vẫn còn xuất hiện tại một số sự kiện offline và được xem là gương mặt hot girl đang lên.

Điều này khiến cho không ít cư dân mạng hoang mang, liên tục đặt dấu chấm hỏi về tình trạng hiện tại của cô nàng.

Nguồn: Sohu, Baidu.