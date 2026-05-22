Xôn xao clip cô bán xôi dắt xe vào biệt thự 20 tỷ: Phát hiện nhiều người bán bánh mì, sầu riêng cũng ở nhà to như lâu đài

Mới đây, MXH lan truyền hình ảnh một chị bán xôi đi xe máy, trên xe vẫn đang còn thúng xôi nhưng lại rẽ vào một căn biệt thự bề thế. Chủ nhân của đoạn clip này bày tỏ: “Mua xôi hoài, nay chị rủ lại nhà chơi, bất ngờ chưa… chủ tịch đi bán xôi ở nhà 20 tỷ”. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Khoảnh khắc người bán xôi dắt xe vào biệt thự đang gây sốt MXH (Nguồn: @ngocchan_1994)

Dù không chia sẻ thêm gì về bài đăng nhưng đoạn clip khiến dân tình không khỏi trầm trồ về độ giàu có của chị bán xôi. Rất nhiều giả thuyết được netizen đặt ra chẳng hạn như chị bán xôi là người trông hộ căn nhà hoặc chỉ đơn giản là vào gửi xe nhờ,... Tuy nhiên cũng có nhiều luồng ý kiến cho rằng không thiếu trường hợp người bán xôi sở hữu khối tài sản giàu có. Do đó cũng có thể người này là chủ căn nhà và đi bán xôi là đang “làm nhiệm vụ hệ thống”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Chị bán xôi vì đam mê rồi, xôi 20k nhưng ở nhà 20 tỷ”. - “Nhà của chị bán xôi thật hả mọi người? Vậy đi bán xôi là làm nhiệm vụ hệ thống thôi phải không ta?”. - “Chính ra các chị bán xôi đều có kinh tế ổn định ghê. Mình xem nhiều chị có ô tô xịn, đi nước ngoài, ở nhà to rồi”. - “Nhiều bạn không buôn gánh bán bưng nên không hiểu, bán đông ngày 100-200 phần, lời 10-20K là có ngay vài triệu 1 ngày, tháng 60-70 triệu đồng là chuyện rất bình thường”. - “Bởi vậy mới nói đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài”. - “Rất đáng học tập nếu đã có cơ ngơi như vậy mà vẫn chăm chỉ đi bán hàng, nể phục chị”.

Trên thực tế, không ít những câu chuyện những người sống trong biệt thự bề thế lại buôn bán, kinh doanh những mặt hàng rất đời thường như bán sinh tố, bán bánh mì hay bán sầu riêng.

Gần đây nhất, cộng đồng mạng cũng dành nhiều sự quan tâm đến câu chuyện của cô Kim - người bán sầu riêng ngay trước căn biệt thự 80 tỷ đồng ở Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Theo chia sẻ từ gia đình, cô Kim vốn có vườn sầu riêng ở Lâm Đồng, ban đầu chỉ gửi xuống để ăn nhưng khi vào mùa nhiều quá, được bạn bè hỏi mua nên quyết định bày một sạp nhỏ bán ngay trước nhà.

Sạp sầu riêng bán trước biệt thự 3 mặt tiền trị giá 80 tỷ khu Phú Mỹ Hưng cũng đang viral trên TikTok

Dù chỉ là bán vui, không áp lực doanh thu nhưng sạp sầu riêng trước căn biệt thự này rất đông khách. Không ít người vì tò mò với gia thế của người bán sầu riêng mà tìm tới tận nơi, sau đó cũng mua hàng mang về.

Hay trước đó, hàng bánh mì “bự thiệt” bán trong biệt thự ở Lâm Đồng của chị Thanh Nhã cũng viral rần rần trên MHX. Trước cổng nhà, chị Nhã để xe bánh mì nho nhỏ nhưng thu hút đông người xếp hàng mua. Khách hàng sử dụng đồ ăn tại chỗ sẽ được xếp bàn ngồi ngay trong khoảng sân rộng rãi của biệt thự.

Được biết, căn biệt thự rộng gần 700m2 được xây dựng khoảng 4 năm trước trên nền nhà cũ, nơi gia đình chị đã sinh sống từ lâu. Hiện đây là nơi ở của vợ chồng chị Nhã, các con và bố mẹ.

Ban đầu, quán chỉ bán mang đi trước cổng tuy nhiên, do nắng buổi sáng khá gắt, gia đình quyết định mở cửa sân để khách vào ngồi cho thoải mái. Từ đó, hàng bánh mì dần thu hút sự chú ý khi không gian bán nằm ngay trong khuôn viên biệt thự. Không ít khách khi bước vào đều tỏ ra bất ngờ, thậm chí có người nghĩ đây là mặt bằng thuê chứ không phải nhà riêng.

Tiệm bánh vì view đúng nghĩa "triệu đô" tại Đà Lạt (Nguồn: @banhmibietthu)

Cũng từ đây, nhiều người bày tỏ đúng là “không thể đánh giá cuốn sách qua bìa”, có nhiều thứ nhìn vậy mà không phải vậy.

Điều khiến những câu chuyện như chị bán xôi ở biệt thự 20 tỷ hay cô bán sầu riêng trước nhà 80 tỷ trở nên viral không nằm ở chuyện “giàu mà vẫn đi bán hàng”, mà là vì đánh trúng một định kiến. Không ít người vẫn mặc định cứ buôn gánh bán bưng là vất vả, còn sống trong biệt thự thì phải gắn với công việc hào nhoáng nào đó.

Trong khi đó, nhiều người giàu lên từ chính những công việc đời thường nhất, bằng sự chăm chỉ, bền bỉ suốt hàng chục năm. Và biết đâu, điều đáng ngưỡng mộ nhất không phải căn biệt thự phía sau, mà là việc họ vẫn đều đặn thức dậy từ sáng sớm để tiếp tục công việc quen thuộc của mình mỗi ngày.

