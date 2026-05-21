Phát hiện 1 nàng thơ nhiều lần bị bắt vì ma túy, ra tù chăm cập nhật cuộc sống lành mạnh lên mạng, gắn link bán hàng

Đó là Han Seo Hee (SN 1995, ở Seoul)! Đây là một trong những trường hợp hot girl có xuất thân giàu có, nhiều lần vướng bê bối sử dụng ma túy, đi tù nhiều năm liên tục vướng bê bối “bóc phốt đồng nghiệp” .

Han Seo Hee gây chú ý từ sớm nhờ ngoại hình xinh xắn, được ví như nàng thơ và xuất thân được cho là thuộc hàng “ngậm thìa vàng”. Chính cô gái này từng chia sẻ trên Instagram rằng ông cô giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị một quỹ trường học, trong khi mẹ là hiệu trưởng.

Cô xinh đẹp, gây dựng cuộc sống sang chảnh lên mạng xã hội. Ảnh: IGNV, Koreaboo.

Cuộc sống xa hoa của Han Seo Hee cũng nhiều lần khiến dân tình bàn tán. Trong một buổi livestream tại nhà riêng, cô để lộ căn hộ được cho là rộng khoảng 84m2 với tầm nhìn hướng ra sông Hàn. Theo nhiều nguồn tin tại Hàn Quốc, đây là một căn hộ cao cấp ở quận Seongdong, có giá trị khoảng 1,6 tỷ won (khoảng 30 tỷ đồng). Không chỉ nơi ở, chiếc xe Han Seo Hee sử dụng cũng được cho là Mercedes-Benz E-Class Coupe đời cũ,... Cô xây dựng hình ảnh tiểu thư, có cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội.

Sau đó, cô dần lấn sân showbiz khi làm thực tập sinh tại một số công ty giải trí lớn như JYP Entertainment, Jellyfish Entertainment nhưng không thể debut.

Thay vào đó, cô lại được nhiều người biết đến hơn với biệt danh “cơn ác mộng” của ngành giải trí Hàn Quốc khi nhiều lần công khai các thông tin gây chấn động liên quan đến nghệ sĩ nổi tiếng và bê bối sử dụng ma túy nhiều lần.

Cô bị bắt nhiều lần vì sử dụng ma túy. Nguồn: News1

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 7-10/2016, Han Seo Hee bị cáo buộc mua cần sa 4 lần và sử dụng chất cấm tổng cộng 7 lần, trong đó có nhiều lần sử dụng cùng T.O.P (BIGBANG) tại nhà riêng của nam ca sĩ ở Seoul, Hàn Quốc.

Đến tháng 9/2017, cô bị kết tội vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy của Hàn Quốc, bị kết án 4 năm quản chế, 3 năm tù giam nếu tái phạm.

Trong thời gian chịu quản chế, Han Seo Hee tiếp tục bị phát hiện sử dụng ma túy đá. Tháng 11/2021, tòa sơ thẩm tuyên phạt cô 1 năm 6 tháng tù giam vì tái phạm trong thời gian án treo. Sau phán quyết, Han Seo Hee nộp đơn kháng cáo.

Đến tháng 7/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù, đây trở thành án tù chính thức đầu tiên của Han Seo Hee liên quan đến ma túy.

Tuy nhiên, rắc rối pháp lý của Han Seo Hee chưa dừng lại ở đó. Sau vụ tái phạm trong thời gian quản chế, cô tiếp tục bị truy tố trong một vụ án khác liên quan đến việc sử dụng ma túy. Đến tháng 3/2023, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên mức án 6 tháng tù giam, án tù thứ hai của Han Seo Hee liên quan đến chất cấm.

Sau khi hoàn tất thời gian thi hành án, ra tù, khác với nhiều người nghĩ là biến mất khỏi showbiz, Han Seo Hee vẫn xuất hiện trên mạng xã hội như không có chuyện gì.

Han Seo Hee lập một kênh Instagram mới từ năm 2024, đến nay đã có hơn 322K follower. Cũng trên nền tảng MXH này, Han Seo Hee chia sẻ cuộc sống của cô ở hiện tại khá bình thường, thậm chí nhìn vào nếu không biết quá khứ lừng lẫy của cô còn cảm thấy đây là một người có nguyên tắc, sống lành mạnh.

Han Seo Hee trong các hình ảnh được đăng tải vài tuần trở lại đây.

Một ngày của cô thường bắt đầu bằng việc đi tập gym lúc 9 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, còn thứ Bảy thì tập muộn hơn vào buổi chiều. Có thể đi làm đẹp, đi ăn và cà phê cùng bạn bè. Không rõ hiện tại cô đang làm công việc gì.

Kênh chủ yếu chia sẻ nội dung cá nhân như ảnh selfie, outfit hàng ngày, phong cách thời trang và những khoảnh khắc trong cuộc sống, có gắn link bán hàng.

Nguồn: Namuwiki, IGNV.