Phát hiện mới: Một thực phẩm quen thuộc có thể "quét sạch" hạt vi nhựa trong ruột

Nghiên cứu mới đã phát hiện tiềm năng đào thải hạt vi nhựa của loại thực phẩm này.

Kimchi là món ăn truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc và rất được yêu thích tại Việt Nam. Nhiều người Việt có thói quen tự làm kimchi để tủ lạnh ăn dần. Từ lâu, kimchi đã được biết đến là thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa. Mới đây, một nghiên cứu sơ bộ đăng tải trên tạp chí Bioresource Technology cho thấy loại thực phẩm này có thể mang lại thêm một lợi ích khác: hỗ trợ cơ thể đào thải các hạt vi nhựa ra khỏi đường ruột.

Vì sao kimchi có thể giúp loại bỏ hạt vi nhựa khỏi cơ thể?

Kimchi có thể hỗ trợ cơ thể đào thải các hạt vi nhựa ra khỏi đường ruột (Ảnh minh họa).

Hạt vi nhựa và nhựa nano đang ngày càng được quan tâm vì nhiều nghiên cứu cho thấy chúng có thể gây viêm và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, hô hấp cũng như hệ nội tiết.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học của Viện Kimchi Thế giới (Hàn Quốc) đã thử nghiệm một chủng vi khuẩn axit lactic được phân lập từ kimchi để đánh giá khả năng tương tác với nhựa nano trong hệ tiêu hóa.

Kết quả cho thấy trong mô hình đường ruột được tạo ra trong phòng thí nghiệm, chủng vi khuẩn này có thể bám vào 57% lượng nhựa nano. Trong khi đó, những con chuột được bổ sung vi khuẩn đã thải ra ngoài lượng nano nhựa nhiều gấp đôi so với nhóm không được bổ sung.

Tiến sĩ Se Hee Lee, tác giả nghiên cứu, giải thích: “Chúng tôi cho rằng loại probiotic này hoạt động giống như băng dính gai Velcro. Bề mặt của chúng chứa nhiều cấu trúc hóa học có thể hút và giữ các hạt nhựa nano. Khi bám vào vi khuẩn, các hạt nhựa có nhiều khả năng được đào thải theo phân thay vì bị cơ thể hấp thu”.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng kết quả hiện mới được ghi nhận trong phòng thí nghiệm và trên động vật.

Kimchi vẫn là thực phẩm tốt cho đường ruột

Một số món ăn từ kimchi (Ảnh minh họa).

Dù khả năng loại bỏ hạt vi nhựa vẫn cần được nghiên cứu thêm nhưng các chuyên gia cho rằng kimchi vẫn là thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo Matthew Landry, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học California Irvine (Mỹ), kimchi vừa là nguồn cung cấp probiotic (lợi khuẩn), vừa chứa các thành phần có tác dụng như prebiotic, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột. Quá trình lên men tạo ra các vi khuẩn có lợi cho hệ vi sinh vật đường ruột, trong khi chất xơ trong kimchi giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi này.

Một khẩu phần khoảng nửa cốc kimchi cung cấp khoảng 2g chất xơ, cùng với khoảng 20% nhu cầu vitamin C và 15% nhu cầu vitamin A hằng ngày.

Ngoài ra, các nghiên cứu trước đây cũng cho thấy thực phẩm lên men như kimchi có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm triệu chứng hội chứng ruột kích thích (IBS).

Làm gì để giảm tiếp xúc với hạt vi nhựa?

Các chuyên gia cảnh báo không nên kỳ vọng kimchi là “giải pháp” để loại bỏ vi nhựa khỏi cơ thể, bởi hiện chưa rõ các sản phẩm kimchi bán trên thị trường có chứa đúng chủng probiotic được sử dụng trong nghiên cứu hay không.

Theo Allison Childress, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Công nghệ Texas (Mỹ), những biện pháp đã được chứng minh vẫn là cách tiếp cận đáng tin cậy hơn, bao gồm ăn nhiều rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và hạn chế tiếp xúc không cần thiết với nhựa.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị ưu tiên sử dụng đồ dùng bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ thay cho nhựa khi có thể. Đặc biệt, không nên hâm nóng thực phẩm trong hộp nhựa bằng lò vi sóng, bởi ngay cả những sản phẩm được dán nhãn “an toàn với lò vi sóng” vẫn có thể giải phóng các hạt nhựa vào thực phẩm khi gặp nhiệt độ cao.

Nguồn: Very Well Health