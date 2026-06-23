Người phụ nữ suýt tử vong sau khi ăn sầu riêng chung với 1 loại đồ uống quen thuộc, bác sĩ chỉ rõ "cực độc"

Một sự kết hợp tưởng chừng vô hại với sầu riêng và một loại đồ uống quen thuộc đã khiến người phụ nữ rơi vào nguy kịch, suýt tử vong chỉ sau vài phút.

Sầu riêng loại trái cây được mệnh danh là "vua của các loại quả" nổi tiếng với hương vị béo ngậy, thơm nồng và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn ấy là những nguyên tắc kết hợp thực phẩm mà nếu chủ quan, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.



Một trường hợp cấp cứu tại Phúc Kiến, Trung Quốc mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khi một người phụ nữ suýt tử vong do suy hô hấp sau khi ăn sầu riêng kèm rượu trắng trong bữa tối.

Theo thông tin từ bệnh viện, người phụ nữ này đã ăn hai miếng sầu riêng lớn và uống khoảng 200 ml rượu. Chỉ vài phút sau đó, cơ thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường: mặt và cổ đỏ bừng, nổi mề đay, tức ngực và khó thở dữ dội.

Khi được đưa đến cơ sở y tế, tình trạng đã trở nên nguy kịch với chỉ số oxy trong máu giảm xuống còn 78%, kèm theo rối loạn ý thức do suy hô hấp nặng. Rất may, bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy hiểm.

Các bác sĩ cho biết đây là phản ứng nghiêm trọng kiểu "disulfiram", xảy ra khi rượu kết hợp với các hợp chất chứa lưu huỳnh trong sầu riêng. Sự tương tác này khiến cơ thể không thể chuyển hóa acetaldehyde một chất độc sinh ra từ quá trình phân giải rượu dẫn đến tích tụ trong máu, gây co thắt đường thở, rối loạn tim mạch và suy hô hấp cấp.

Không chỉ rượu, các chuyên gia cũng khuyến cáo cần thận trọng khi dùng sầu riêng cùng một số thực phẩm khác. Việc kết hợp sai cách có thể khiến loại trái cây giàu dinh dưỡng này trở thành gánh nặng cho cơ thể.

Các bác sĩ đặc biệt lưu ý không nên ăn sầu riêng cùng đồ uống có cồn, nên tránh thực phẩm cay nóng như ớt, gừng, tỏi, hạn chế kết hợp với thịt đỏ giàu đạm và chất béo, cũng như không dùng chung với đồ uống chứa caffeine như cà phê hay trà đặc.

Dù bổ dưỡng, sầu riêng vẫn cần được tiêu thụ đúng cách và đúng thời điểm. Chỉ một sự kết hợp sai lầm có thể biến món ngon thành nguy cơ sức khỏe khó lường.

Dưới đây là những lợi ích nổi bật của sầu riêng đối với sức khỏe:

Sầu riêng không chỉ nổi tiếng bởi hương vị béo ngậy, nồng đặc trưng mà còn được đánh giá là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng bậc nhất. Theo NDTV, loại quả này chứa nhiều vitamin quan trọng như vitamin C, vitamin A, cùng nhóm vitamin B (B1, B2, B3, B6, axit folic), kèm theo các khoáng chất thiết yếu như kali, canxi, sắt, magie, phốt pho và các chất chống oxy hóa tự nhiên.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong sầu riêng giúp cơ thể tăng sức đề kháng, hỗ trợ chống lại vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Lượng chất xơ cao giúp cải thiện nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, giảm táo bón, đầy hơi và ợ nóng.

Tốt cho tim mạch

Sầu riêng giàu kali giúp ổn định huyết áp, trong khi chất xơ và hợp chất organosulfur có thể góp phần giảm nguy cơ viêm và bệnh tim mạch.

Ổn định đường huyết

Mặc dù có vị ngọt, sầu riêng lại có chỉ số đường huyết thấp, giúp hạn chế tăng đường huyết đột ngột khi ăn với lượng vừa phải.

Hỗ trợ tăng cân lành mạnh

Nhờ giàu calo, chất béo tự nhiên và carbohydrate, sầu riêng có thể giúp bổ sung năng lượng và hỗ trợ tăng cân cho người gầy khi sử dụng hợp lý.

Dù mang lại nhiều lợi ích, sầu riêng vẫn cần được ăn điều độ để tránh dư thừa năng lượng và đảm bảo sức khỏe lâu dài.