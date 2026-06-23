Mắc "bạt ngàn" bệnh chuyển hóa, người đàn ông "lội ngược dòng" ngoạn mục nhờ nghiện một trò chơi di động

Bước ngoặt đã xảy ra khi ông tìm được một "bảo bối" không ai ngờ tới.

Dù dùng thuốc phối hợp và được bác sĩ cảnh báo liên tục, người đàn ông 47 tuổi vẫn không thể cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, tiền tiểu đường và mỡ máu cao. Thế nhưng, bước ngoặt đã xảy ra khi ông tìm được một "bảo bối" không ai ngờ tới.

Sức khỏe chạm đáy, sấp ngửa vì bảng xét nghiệm "đỏ rực"

Bác sĩ Tiền Chính Hoằng, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Bệnh gan thuộc Bệnh viện Trường Canh Cơ Long (Đài Loan, Trung Quốc), chia sẻ về một trường hợp nam bệnh nhân 47 tuổi có thể trạng béo phì và bị gan nhiễm mỡ mãn tính nhiều năm.

Trong các đợt theo dõi gần đây, chỉ số HbA1c (đường huyết trung bình trong 3 tháng) của bệnh nhân này liên tiếp hai lần chạm mức 6,4% – cận kề ngưỡng cửa bệnh tiểu đường tuýp 2. Không dừng lại ở đó, các chỉ số chuyển hóa khác của ông cũng đồng loạt "biểu tình":

Men gan (ALT): Vọt lên mức 107 U/L (ngưỡng bình thường là dưới 40 U/L).

Cholesterol toàn phần: 222 mg/dL.

Triglyceride (mỡ máu): Chạm mốc báo động 375 mg/dL.

Acid uric: 9,1 mg/dL (vượt xa mức tiêu chuẩn 7,0 mg/dL ở nam giới), nguy cơ cao dẫn đến bệnh gút và suy giảm chức năng thận.

"Tôi đã cảnh báo rất nhiều lần rằng nếu không nghiêm túc giảm cân và thay đổi chế độ ăn, cơ thể ông ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn. Bệnh nhân cũng muốn thay đổi nhưng thực sự thiếu động lực", bác sĩ Tiền cho biết.

"Lột xác" sau nửa năm: Bác sĩ cũng phải ngỡ ngàng

Mới đây, khi nam bệnh nhân quay lại tái khám sau 6 tháng, bác sĩ Tiền đã không tin vào mắt mình khi nhìn vào bảng kết quả xét nghiệm mới. Tất cả các chỉ số "báo động đỏ" trước đây đều đã quay về mức an toàn một cách thần kỳ:

HbA1c: Giảm từ 6,4% xuống còn 5,7% (thoát khỏi nhóm tiền tiểu đường).

Men gan: Hạ từ 107 U/L xuống còn 47 U/L (tiệm cận mức hoàn hảo).

Triglyceride: Giảm sâu từ 375 mg/dL xuống chỉ còn 86 mg/dL.

Acid uric: Trở lại mức lý tưởng 7,0 mg/dL.

Đặc biệt, cân nặng của người đàn ông đã giảm bớt 7 kg, thể trạng nhẹ nhàng và tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Khi được bác sĩ gặng hỏi về bí quyết "thần kỳ" này, câu trả lời của bệnh nhân khiến toàn bộ phòng khám bất ngờ.

Bí quyết từ tựa game "quốc dân" khiến người lười biến thành "vận động viên"

Hóa ra, "thần dược" của bệnh nhân không nằm trong tủ thuốc mà nằm ngay trong chiếc điện thoại thông minh. Nghe theo lời khuyên phải vận động từ bác sĩ vào cuối năm ngoái, ông đã tải tựa game tương tác thực tế ảo đang cực kỳ "hot" có tên là Pikmin Bloom (một trò chơi kết hợp giữa việc đi bộ thực tế và trồng hoa ảo trên bản đồ).

Vợ của bệnh nhân đi cùng cũng hào hứng xác nhận, từ ngày "nghiện" game, chồng bà biến thành một con người khác. Để săn tìm các vật phẩm hiếm, hái nấm và tích lũy điểm trồng hoa trong game, ông sẵn sàng đi bộ mọi lúc mọi nơi. Từ một người lười vận động, số bước chân mỗi ngày của ông tăng vọt, có ngày lên tới 30.000 bước.

Ông triệt để từ bỏ thói quen đi xe buýt, tàu điện hay gọi xe công nghệ cho những quãng đường ngắn. Ngay cả khi đi du lịch nước ngoài, ông cũng đi bộ ròng rã khắp các con phố chỉ để "check-in" mở rộng bản đồ trong game.

"Trước đây tôi bảo ông ấy cố gắng đi bộ 10.000 bước mỗi ngày thì ông ấy xua tay kêu khó. Không ngờ áp lực bệnh tật, gan nhiễm mỡ biến chứng xơ gan không làm ông ấy sợ, mà sức hút của một trò chơi điện tử lại làm được", bác sĩ Tiền hóm hỉnh chia sẻ.

Lời khuyên từ chuyên gia: Biến thể thao thành niềm vui

Theo bác sĩ Tiền Chính Hoằng, vận động từ lâu đã được y học chứng minh là "liều thuốc hiệu quả" cho 26 loại bệnh khác nhau, bao gồm các bệnh về chuyển hóa, tim mạch, sa sút trí tuệ (Alzheimer) và cả ung thư.

Đối với những căn bệnh thời đại như gan nhiễm mỡ hay hội chứng chuyển hóa, việc tập luyện giúp cơ thể tiêu hao năng lượng dư thừa, điều hòa đường huyết và mỡ máu cực tốt. Thay vì ép buộc bản thân vào những bài tập nhàm chán, việc lồng ghép vận động vào các trò chơi có tính tương tác, sưu tầm và kết nối xã hội như trường hợp trên là một giải pháp bền vững.

"Khi cân nặng giảm xuống và khối lượng cơ bắp tăng lên, khả năng tự chuyển hóa đường và chất béo của cơ thể sẽ được phục hồi mạnh mẽ. Chỉ cần bạn tìm được động lực phù hợp, việc lấy lại sức khỏe không bao giờ là quá muộn", bác sĩ Tiền kết luận.

Đừng biến "liều thuốc bổ" thành "con dao hai lưỡi"

Mặc dù câu chuyện "giảm cân, trị bệnh" nhờ chơi game của nam bệnh nhân trên là một tín hiệu tích cực, tuy nhiên các chuyên gia y tế và tâm lý cũng đưa ra lời cảnh báo: Cần rạch ròi giữa việc "mượn game để vận động" và "nghiện game biến tướng".

Việc đi bộ tới 30.000 bước mỗi ngày (tương đương khoảng 20-22 km) hoặc quá sa đà vào màn hình điện thoại có thể dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm khác cho sức khỏe:

Chấn thương xương khớp do quá tải: Việc đột ngột tăng cường độ đi bộ từ mức lười vận động lên 30.000 bước/ngày dễ gây áp lực cực lớn lên hệ xương khớp. Người bệnh có nguy cơ cao bị viêm cân gan chân (đau gót chân), viêm khớp gối, tổn thương dây chằng hoặc rạn xương do áp lực liên tục.

Nguy cơ tai nạn giao thông: Thói quen vừa đi bộ vừa dán mắt vào màn hình điện thoại để "săn vật phẩm", "check-in" bản đồ ảo cực kỳ nguy hiểm. Người chơi rất dễ bị phân tâm, dẫn đến vấp ngã, va chạm với người khác hoặc nghiêm trọng hơn là gặp tai nạn khi băng qua đường.

Hệ lụy về tâm lý và cuộc sống: Nếu ranh giới giữa giải trí và nghiện ngập bị xóa nhòa, người chơi có thể rơi vào trạng thái ám ảnh cưỡng chế (luôn bồn chồn muốn mở game), bỏ bê công việc, xao nhãng các mối quan hệ gia đình đời thực và đảo lộn giờ giấc sinh hoạt.

Lời khuyên để vận động an toàn cùng công nghệ:

Lắng nghe cơ thể: Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, mức vận động lý tưởng cho sức khỏe là từ 7.000 đến 10.000 bước/ngày. Đừng cố gắng "cày cuốc" chỉ số trong game mà bỏ qua những cơn đau cảnh báo của cơ bắp và xương khớp.

Nguyên tắc "An toàn là trên hết": Tuyệt đối không vừa di chuyển vừa nhìn màn hình. Hãy dừng lại ở vị trí an toàn (vỉa hè, công viên) để tương tác với trò chơi, sau đó cất điện thoại và tiếp tục đi bộ.

Giới hạn thời gian: Đặt hạn mức thời gian chơi game rõ ràng trong ngày (ví dụ tối đa 60 - 90 phút). Hãy coi trò chơi là công cụ hỗ trợ, còn mục tiêu tối thượng vẫn là sức khỏe và sự gắn kết với thế giới thực tại.