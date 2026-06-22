Cảnh báo 3 DẤU HIỆU đầu tiên của ung thư túi mật: Nhiều người Việt nghĩ chỉ là đau lưng nên bỏ qua

Đây là triệu chứng khá phổ biến của cơ thể, nhưng trong một số trường hợp lại có thể là những tín hiệu sớm cảnh báo bệnh lý túi mật nguy hiểm.

Túi mật là cơ quan nhỏ hình quả lê nằm dưới gan. Có chức năng lưu trữ và cô đặc dịch mật do gan tiết ra, sau đó giải phóng dịch mật vào ruột non để tiêu hóa chất béo khi cần thiết .

Ung thư túi mật là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp trong tổng số các loại ung thư, nhưng lại có mức độ nguy hiểm rất cao

Do vị trí nằm sâu trong ổ bụng, các bất thường ở túi mật thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển do các dấu hiệu ban đầu khá dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa hoặc các cơn đau cơ xương khớp thông thường.

Dưới đây là 3 dấu hiệu thường gặp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mà mọi người cần hết sức lưu ý.

1. Đau vùng bụng trên bên phải nhưng dễ bị nhầm là đau lưng hoặc đau cơ

Một trong những biểu hiện sớm của các bệnh lý túi mật là cảm giác đau âm ỉ hoặc đau quặn ở vùng bụng trên bên phải, ngay dưới khung xương sườn.

Điều đáng chú ý là cơn đau không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng vị trí túi mật. Nhiều người cảm thấy đau lan ra sau lưng hoặc lên vùng vai phải nên cho rằng mình bị căng cơ, thoái hóa cột sống hoặc làm việc quá sức. Chính sự nhầm lẫn này khiến không ít trường hợp bỏ qua tín hiệu cảnh báo từ cơ thể.

Các chuyên gia cho biết nếu cơn đau xuất hiện thường xuyên sau bữa ăn, đặc biệt là sau khi ăn các món nhiều dầu mỡ, kéo dài nhiều giờ và ngày càng tăng về tần suất, người bệnh nên chủ động kiểm tra sức khỏe thay vì chỉ sử dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc dạ dày.

2. Sợ đồ ăn nhiều dầu mỡ, ăn vào dễ buồn nôn

Túi mật đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ thể tiêu hóa chất béo. Khi chức năng của cơ quan này bị suy giảm, cơ thể có thể phản ứng bằng cách tạo ra cảm giác khó chịu với các món ăn nhiều dầu mỡ.

Ban đầu, người bệnh có thể chỉ cảm thấy đầy bụng hoặc khó tiêu sau khi ăn. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, cảm giác buồn nôn xuất hiện ngay khi nhìn thấy hoặc ngửi thấy mùi thức ăn nhiều dầu. Sau bữa ăn, tình trạng đầy hơi, chướng bụng và ợ hơi kéo dài cũng trở nên phổ biến hơn.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là dấu hiệu của tuổi tác hoặc hệ tiêu hóa hoạt động kém. Tuy nhiên, nếu triệu chứng xuất hiện liên tục trong thời gian dài, đây có thể là dấu hiệu cho thấy quá trình tiết và lưu thông dịch mật đang gặp vấn đề.

3. Phân đổi màu bất thường, cơ thể sụt cân không rõ nguyên nhân

Một dấu hiệu khác thường bị bỏ qua là sự thay đổi về màu sắc và đặc điểm của phân. Khi đường mật bị tắc nghẽn hoặc hoạt động bất thường, phân có thể chuyển sang màu nhạt hơn bình thường, thậm chí có màu trắng xám giống đất sét.

Ngoài ra, do khả năng tiêu hóa chất béo suy giảm, phân có thể trở nên nhờn, nổi trên mặt nước hoặc khó xả trôi. Đây là biểu hiện cho thấy chất béo không được hấp thu hiệu quả trong đường ruột.

Song song với đó, nhiều bệnh nhân còn xuất hiện tình trạng chán ăn, nhanh no và sụt cân dù không thay đổi chế độ ăn uống hay tăng cường vận động. Việc giảm cân không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, luôn được xem là dấu hiệu cần được theo dõi cẩn thận.

Các bác sĩ lưu ý rằng những triệu chứng kể trên không đồng nghĩa chắc chắn là ung thư túi mật. Chúng cũng có thể liên quan đến sỏi mật, viêm túi mật hoặc nhiều bệnh lý tiêu hóa khác. Tuy nhiên, nếu các dấu hiệu kéo dài hoặc xuất hiện đồng thời, người bệnh nên chủ động thăm khám để được chẩn đoán chính xác.

Ung thư túi mật là bệnh lý tương đối hiếm nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không điển hình. Việc lắng nghe những thay đổi bất thường của cơ thể và kiểm tra sức khỏe sớm vẫn là cách hiệu quả nhất để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

Nguồn: Bohe, Sohu