Bé 4 tuổi đau bụng dữ dội, bố mẹ "sốc nặng" khi bác sĩ lấy ra thứ khó tin trong bụng

Cơn đau bụng tưởng chừng đơn giản ở bé 4 tuổi lại ẩn giấu một "bí ẩn" khiến cả gia đình và bác sĩ không khỏi bất ngờ khi khám phá ra nguyên nhân thật sự bên trong cơ thể.

Ngày 22/6, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các Bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện đã liên tiếp tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho 2 bệnh nhi bị mảnh xương lợn sắc nhọn đâm thủng ruột, viêm phúc mạc nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, trong hai ngày 11 và 13/6, Khoa Ngoại Tổng hợp của Bệnh viện tiếp nhận trường hợp là bệnh nhi H.T.L (48 tháng tuổi, trú tại xã Tiên Trang) với em N.K.T (14 tuổi, trú tại xã Hoằng Châu) nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn và hố chậu phải.

Tại viện kết quả siêu âm ổ bụng khẩn cấp của cả hai bệnh nhi đều cho ra một đáp án đáng ngại là hình ảnh dị vật đường tiêu hóa gây viêm phúc mạc. Đây là một biến chứng ngoại khoa cực kỳ nguy hiểm, bởi nếu không được phẫu thuật xử trí kịp thời, dịch tiêu hóa tràn vào ổ bụng sẽ gây nhiễm trùng nặng, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ.

Các Bác sĩ Bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật khẩn cấp bằng phương pháp mổ nội soi ít xâm lấn, e kíp mổ do BS CKII Dương Văn Thông trực tiếp tiến hành đã khéo léo gắp ra từ đường ruột của hai bệnh nhi những mảnh xương lợn sắc nhọn.

Những dị vật này đã đâm thủng thành ruột non, tạo ra các tổn thương và dịch viêm xung quanh. Sau nhiều giờ tập trung cao độ, các dị vật đã được loại bỏ an toàn, tổn thương được xử trí triệt để và ổ bụng được làm sạch hoàn toàn. Sau phẫu thuật, hiện tại sức khỏe của hai bệnh nhi ổn định, các chỉ số sinh tồn tốt.

Theo BS.CKII Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chia sẻ, tai nạn nuốt phải dị vật sắc nhọn như xương động vật ở trẻ em có tỷ lệ gặp không cao nhưng lại cực kỳ nguy hiểm vì các triệu chứng ban đầu rất mơ hồ. Trẻ thường chỉ đau bụng nhẹ hoặc tiêu chảy nhẹ, khiến phụ huynh dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Bên cạnh đó, nhiều em nhỏ không nhớ hoặc không biết mình đã nuốt phải xương trong lúc ăn. Chính sự chủ quan này khiến nhiều gia đình trì hoãn việc đi khám, hoặc tự xử trí tại nhà bằng các mẹo dân gian, vô tình làm mất đi thời gian vàng và khiến tình trạng nhiễm trùng trở nên trầm trọng hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường sau khi ăn như đau bụng kéo dài, đau tăng dần, kèm sốt, buồn nôn hoặc cảm giác nuốt vướng. Khi có các triệu chứng này, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời, bởi việc chẩn đoán sớm đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc, phụ huynh cần cẩn trọng trong khâu chuẩn bị bữa ăn cho trẻ, đảm bảo loại bỏ hoàn toàn xương và các vật sắc nhọn trong thực phẩm. Đồng thời, nên rèn cho trẻ thói quen ăn chậm, nhai kỹ và tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy, đùa nghịch hoặc sử dụng thiết bị điện tử, nhằm giảm thiểu nguy cơ nuốt phải dị vật gây nguy hiểm.

Trước đó cũng có một trường hợp bé trai 27 tháng tuổi ở Hà Tĩnh bị hóc hạt nhãn khi ăn tại nhà, dẫn đến tắc nghẽn đường thở và ngừng thở. Gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến Trung tâm Y tế Quỳ Châu, Nghệ An cấp cứu.

Khi nhập viện, trẻ tím tái, mất phản xạ, nghi do dị vật đường thở. Các bác sĩ lập tức thực hiện nghiệm pháp Heimlich, ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ hô hấp. Dị vật là hạt nhãn mắc trong đường thở đã được lấy ra kịp thời.

Sau 5-8 phút cấp cứu tích cực, tình trạng trẻ cải thiện, nhịp tim và hô hấp dần ổn định. Hiện bệnh nhi đang được tiếp tục theo dõi tại đơn nguyên hồi sức.

Trúc Chi (t/h Công Lý, Sức khỏe & Đời sống)