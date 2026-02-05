Phát hiện hàng loạt các cọc tiền 200K-500K trên đường đi chợ: Công an xã vào cuộc

Chiều ngày 26/01 vừa qua Công an xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức trao trả tài sản cho bà Võ Thị Hồng Mai (sinh năm 1960), cư trú tại ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, vào lúc 10 giờ sáng ngày 26/01 trong lúc buôn bán tại Chợ xã Hiếu Phụng thuộc ấp Tân Quang, xã Hiếu Phụng, bà Lê Thị Bé Hai (sinh năm 1953), cư trú ấp Nhơn Ngãi, xã Hiếu Phụng đã phát hiện một cái ví của người khác đánh rơi. Kiểm tra bên trong, bà phát hiện có 73 triệu đồng đồng tiền mặt với các tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng…, 02 điện thoại di động cùng giấy tờ tùy thân và các vật dụng cá nhân.

Ngay lập tức, bà Lê Thị Bé Hai đến Công an xã Hiếu Phụng để giao nộp tài sản và đề nghị Công an xã thông báo truy tìm người đánh rơi.

Sau khi tiếp nhận Công an xã đã tiến hành xác minh và liên hệ chủ nhân tài sản bị đánh rơi là bà Võ Thị Hồng Mai. Qua làm việc, bà Mai cho biết sáng cùng ngày có đến Chợ Hiếu Phụng để mua đồ dùng và trong quá trình mua sắm đã đánh rơi ví có chứa các tài sản nêu trên.

Công an xã và Bà Lê Thị Bé Hai (đứng giữa) trao trả tài sản lại cho người bị mất. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Tại buổi bàn giao, bà Mai bày tỏ niềm vui, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Lê Thị Bé Hai và Công an xã Hiếu Phụng đã hỗ trợ, giúp đỡ tìm lại tài sản. Hành động đẹp của Bà Lê Thị Bé Hai thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long