Phát hiện chuyển nhầm 54 triệu đồng, người đàn ông Gia Lai báo ngân hàng nhưng nhận hồi đáp: ‘Đã liên hệ nhiều lần nhưng sai số thuê bao’

Ảnh minh họa

Ngày 1/2, Công an phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã giúp người dân nhận lại tiền chuyển nhầm.

﻿Theo đó, vào khoảng 14 giờ 42 phút ngày 26/12/2025, ông Đỗ Nguyên Đồng (sinh năm 1979, KP3, phường Quy Nhơn Đông) có thực hiện một giao dịch chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng Nam Á qua tài khoản 770001060008347 của ông Đỗ Văn Bộ.

Do sơ xuất, ông Đồng đã nhập và chuyển số tiền 54 triệu đồng vào tài khoản số 770001060003803 của bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền tại Ngân hàng Bắc Á.﻿

Khi biết mình đã chuyển nhầm tiền, ông Đồng đã đến Ngân hàng Nam Á để làm tra soát. Vào ngày 7/1, ông Đồng đã đến Ngân hàng Bắc Á để tìm cách giải quyết, tuy nhiên, ngân hàng trả lời: “Đã liên hệ nhiều lần nhưng không liên lạc được vì số thuê bao không đúng”.

Ông Đồng đã trình báo cơ quan Công an phường Quy Nhơn Đông. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an tiến hành xác minh vụ việc, chủ động làm việc với ngân hàng, thu thập tài liệu, dữ liệu liên quan và phối hợp vận động chủ tài khoản thụ hưởng.

Qua đó, bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm chơ cơ quan Công an.

Sáng ngày 30/1/2026, tại trụ sở Công an phường Quy Nhơn Đông, Công an phường đã tiến hành trao trả lại số tiền mà ông Đồng đã chuyển khoản nhầm, qua đó ông Đồng đã cảm ơn Công an phường Quy Nhơn Đông.