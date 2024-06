Trong tập đầu tiên của chương trình Anh Trai Say Hi vừa lên sóng, sự góp mặt của MC Trấn Thành và 30 anh trai là những nghệ sĩ trẻ, nổi tiếng trong showbiz Việt đã gây bão trên mạng xã hội trong nhiều ngày vừa qua.

Một trong số những tình huống đáng chú ý nhất mới được dân mạng "tổng kết" ra, đó chính là điểm chung giữa Anh Tú Atus và HIEUTHUHAI. Cứ ngỡ đây sẽ chỉ là một phân cảnh bình thường khi 2 Anh Trai chọn bài thi nhưng không, một số netizen nhận ra trong phần chọn bài hát của Anh Tú Atus và HIEUTHUHAI có vẻ như đều có ý đồ sâu xa.

Anh Tú Atus

HIEUTHUHAI

Điểm chung giữa Anh Tú Atus và HIEUTHUHAI

Sau khi được tự chấm điểm bản thân để xếp thứ tự chọn bài, các anh trai đã lần lượt được chọn bài hát theo luật chơi của chương trình. Ngay khi biết mình có mặt trong top "đội sổ" ở những thứ hạng cuối cùng, HIEUTHUHAI đã tỏ ra buồn bã và hối tiếc khi đã khiêm tốn tự chấm điểm bản thân thấp dẫn đến kết quả không được như ý muốn. Anh chàng trách mình khi không thể ở vị trí mình mong muốn: "Câu cuối định cho 100 điểm rồi, nếu mà cộng vào thì là 415 điểm. Đáng ra mình đã ở thứ hạng thứ 11 rồi. Số 11 cũng là số mình cũng thích, tức thật".

HIEUTHUHAI thừa nhận rất thích con số 11

Tưởng chừng đây chỉ là một câu trả lời "vu vơ" của HIEUTHUHAI nhưng cộng đồng mạng lại để ý thấy số 11 mà anh chàng yêu thích lại chính là ngày sinh của hot girl Mỹ Hàn - "bạn gái tin đồn" của nam rapper. Thậm chí nickname của cô nàng còn để hẳn là Babyboo11, bảo sao mà HIEUTHUHAI thích con số này! Quả thực là hành động "flex" ngầm bạn gái đầy tinh tế đến từ vị trí của HIEUTHUHAI.

HIEUTHUHAI được cho là hẹn hò với hot girl Tăng Mỹ Hàn

Hot girl còn dùng số 11 làm tên tài khoản

Riêng Anh Tú Atus, trong các bài hát mà chương trình đưa ra như: Hút, Nỗi Đau Ngây Dại, Don’t Care, Sóng Vỗ Vô Bờ, 10/10, No Far, No Star thì nam diễn viên không một chút do dự chọn bài hát 10/10 vì theo Anh Tú, đây là bài hát duy nhất có con số và theo phong cách đàn ông quyến rũ. Nhưng fan của cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú thì lại hiểu theo nghĩa khác, dù Anh Tú không hề nhắc đến vợ nhưng ai nấy đều biết 10/10 trùng với ngày cưới của Anh Tú và Diệu Nhi vào năm 2022.

Anh Tú Atus chọn bài 10/10 vì nhiều lý do nhưng netizen lại truy thêm 1 lý do khác

10/10 chính là ngày cưới của Diệu Nhi - Anh Tú

Về phía Diệu Nhi, sau khi ông xã đã có những màn "chơi trội" làm lép vế các thí sinh khác thì bỗng rưng phản ứng của cô lại rén ngang khi sợ mọi người nói… lây tính "lầy lội" cho chồng. Cô hài hước lên tiếng: "Chồng ơi, chồng như vậy là mọi người lại nói cho vợ lây nữa. Mọi người ơi, trước khi yêu nhau chồng mình đã bệnh nặng rồi chứ không phải do mình lây đâu".

Diệu Nhi sơ hở là "dìm hàng" chồng

Màn "dằn mặt" chồng của Diệu Nhi đã khiến netizen được phen cười ngất. Cứ ngỡ cô sẽ cảm động và ủng hộ chồng nhiệt tình. Hoá ra cô nàng lại ra sức tiếp tay "dìm hàng" Anh Tú để thoả mãn tính cách hài hước hồn nhiên của mình.