Tối 15/6, tập đầu tiên của show truyền hình thực tế Anh Trai Say Hi đã chính thức lên sóng với màn "ra quân" của 30 anh trai. Một trong những phần màn so tài nhận được nhiều sự quan tâm nhất phải kể đến "trận chiến" giữa 2 đội Liên Quân 1 và Liên Quân 2.

Chiến thắng sát nút với điểm số 281, đội trưởng Anh Tú Atus và Liên Quân 2 đã xuất sắc giành chiến thắng. Tuy nhiên, chính lời tuyên bố xanh rờn của Anh Tú Atus trước khi công bố điểm số đã khiến cho Diệu Nhi phải gọi ông xã của mình là… "trẻ trâu".

Sẵn dịp Anh Tú nhắc đến bà xã Diệu Nhi, Trấn Thành thả nhẹ một câu: "Và cô ấy cũng giành làm đội trưởng". Cuối cùng Anh Tú Atus được nhiều anh em vote và cầm chắc suất trở thành thủ lĩnh Liên Quân 2.

Cụ thể trước khi công bố điểm số, Anh Tú Atus đã một mực tuyên bố: "Nếu như bài này nhất thì em sẽ tặng cho mỗi anh em sáng tác cái điểm thưởng của em".



Tuy nhiên, khi đã có chiến thắng trong tay và giành được 50 điểm, anh chàng lại "rén": "Bây giờ có 6 người, mà em muốn tính sao cho chẵn. Nên em sẽ tặng mỗi anh em… 5 điểm".

Khi bị nhận phản ứng từ các anh trai còn lại, Anh Tú Atus nói thêm: "6 người là 30 điểm. Cho em giữ lại 20 điểm. Tại mới vòng đầu mất mát quá".

Chính màn tuyên bố hùng hồn rồi lại bỗng bất ngờ "rén" ngang khiến Diệu Nhi phải lên tiếng: "Tú ơi anh vào chương trình để thể hiện cái gì vậy Tú??????? Có vợ có gia đình rồi mà sao trẩu như nào thế nhở".

Thế nhưng, cộng đồng mạng lại hài hước cho rằng Anh Tú Atus như vậy là nhờ học hỏi sự "nổ" của Diệu Nhi khi tham gia chương trình truyền hình thực tế. Có người còn hài hước, để mà nói về sự "ra dẻ" (ra vẻ) thì có lẽ Diệu Nhi còn phải chạy theo ông xã dài dài.

Phản ứng của Diệu Nhi sau màn tuyên bố hùng hồn của ông xã

Trước đó khi bầu chọn Liên Quân trưởng. Trấn Thành cho biết thủ lĩnh liên quân phải là người có tài kết nối các anh em với nhau. Khao khát trở thành trưởng nhóm, Anh Tú Atus lập tức tự đề cử chính mình: "Em khác với các anh em ở đây là em đã có gia đình. Mà người có gia đình chắc chắn sự trách nhiệm sẽ cao hơn về cả đối nội đối ngoại".

Nhưng Song Luân lại đặt vấn đề: "Nếu như em đã mất thời gian gắn kết, yêu thương anh em thì thời gian đâu em dành cho gia đình". Anh Tú Atus khẳng định: "May mắn là vợ em cũng là người trong nghề, cô ấy cũng có những trải nghiệm riêng và cô ấy rất hiểu em".

