Phát hiện chiếc bình "bí ẩn" nặng 150kg được chôn trên cánh đồng

Một sự việc gây xôn xao đã xảy ra tại làng Deori, thuộc xã Sindhra, huyện Niwai, tỉnh Tonk, Ấn Độ, khi một chiếc bình bí ẩn được phát hiện trên cánh đồng.

Trước đó, một số dân làng Deori đang đào đất như thường lệ thì bất ngờ phát hiện một chiếc bình lớn được chôn sâu khoảng 3 mét. Một số người suy đoán rằng đó có thể là một kho báu cổ xưa, chứa vàng bạc hoặc các vật có giá trị khác. Đám đông nhanh chóng tăng lên và hình ảnh bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội. Dân làng ngay lập tức thông báo cho trưởng làng Ramsamay Meena, người đã báo cho cảnh sát và chính quyền.

Chiếc bình nặng 100-150 kg.

Sau khi nhận được thông tin, Tehsildar Naresh Gujar, Trưởng đồn cảnh sát Chandiram, Thanh tra hồ sơ đất đai và một đội cảnh sát đã đến hiện trường. Họ cẩn thận khai quật địa điểm bằng máy xúc JCB và tìm thấy chiếc bình. Chiếc bình có màu bạc, nhưng chưa thể xác nhận được bên trong chứa gì.

Tehsildar Naresh Gujar cho biết chiếc bình đã được niêm phong và cất giữ trong phòng kho bạc kiên cố. Sở Khảo cổ học đã được thông báo. Chỉ sau khi các chuyên gia của họ đến, chiếc bình mới được mở ra và kiểm tra bên trong. Nếu chứng minh được đó là kho báu, các biện pháp pháp lý tiếp theo sẽ được thực hiện.

Chính quyền đã kêu gọi người dân làng không tiến hành bất kỳ hoạt động khai quật nào mà không có sự cho phép và phải thông báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện bất kỳ vật thể khả nghi nào. Cảnh sát đã tăng cường tuần tra trong khu vực để ngăn chặn các vụ khai quật trái phép hoặc cướp bóc.

Một nhóm chuyên gia của Cục Khảo cổ học sẽ sớm đến kiểm tra địa điểm và tiến hành khảo sát khoa học về các hiện vật được khai quật. Nếu quả thực đó là một di sản lịch sử, nó sẽ được công nhận là hiện vật quý giá.