Phát hiện "bí mật" giấu trong túi quần của Phạm Thị Ngọc Mai SN 1987

Ngày 10/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, ngày 9/2, Tổ 161 Công an phường Trấn Biên đã phát hiện một người điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong túi quần đối tượng có 2 túi nilon dạng zip, bên trong chứa tinh thể màu trắng, đối tượng khai nhận là ma túy đá.

Qua làm việc, đối tượng khai tên Phạm Thị Ngọc Mai (SN 1987, hộ khẩu thường trú phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai). Bước đầu, Mai khai nhận số ma túy trên mua về để sử dụng cho bản thân.

Hiện Công an phường Trấn Biên đang tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.