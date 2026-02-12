KLC Group “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” với khát vọng đưa thủy hải sản Việt ra bàn ăn thế giới

Năm 2025 đánh dấu sự trở lại của WeChoice Awards với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, đặt trọng tâm vào vai trò của con người và doanh nghiệp trong dòng chảy phát triển của đất nước. Hệ thống hạng mục được mở rộng nhằm ghi nhận những câu chuyện tạo tác động tích cực trong đời sống xã hội, các sáng kiến vì cộng đồng và quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của doanh nghiệp Việt.

Diễn ra trong không khí trang trọng và giàu cảm hứng, Gala WeChoice Awards 2025 quy tụ đông đảo cá nhân và tổ chức tiêu biểu đến từ nhiều lĩnh vực. Không gian sự kiện trở thành điểm gặp gỡ của các câu chuyện truyền cảm hứng, đồng thời mở ra cơ hội kết nối, đối thoại và cộng hưởng tầm nhìn giữa những doanh nghiệp cùng chung khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Lựa chọn đồng hành cùng WeChoice Award 2025 không chỉ góp phần lan tỏa giá trị tích cực, mà là cam kết dài hạn của KLC Group trong hành trình góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, bền vững và giàu tinh thần sẻ chia.

Tại WeChoice Awards 2025, KLC Group là một trong những doanh nghiệp tham gia với vai trò đơn vị đồng hành. Được biết, quyết định này xuất phát từ sự tương đồng trong hệ giá trị mà hai bên theo đuổi, qua đó thể hiện cam kết của KLC Group trong việc phát triển hệ sinh thái đa ngành gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Đặng Thị Hương Giang, thành viên Hội đồng Quản trị KLC Group, khẳng định một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững không thể đứng ngoài dòng chảy của dân tộc, mà cần phát triển song hành cùng sự thịnh vượng chung của đất nước, coi trách nhiệm xã hội là một phần không tách rời trong tư duy quản trị và chiến lược phát triển dài hạn.

Bà Đặng Thị Hương Giang - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn cùng đại diện lãnh đạo KLC Group tại sự kiện Gala WeChoice Awards 2025 vừa qua.

Hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn, KLC Group tập trung nguồn lực vào lĩnh vực xuất nhập khẩu thủy hải sản cao cấp, thông qua KLC Seafood thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn KLC. Với định hướng phát triển chuỗi giá trị khép kín, KLC Seafood chủ động đầu tư và quản lý vùng nuôi, kiểm soát chặt chẽ quy trình thu hoạch – sơ chế – bảo quản – logistics, đồng thời chuẩn hóa chất lượng theo yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.

Vùng nuôi liên kết 556ha của KLC Seafood tại Cam Ranh

Doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các dòng sản phẩm giá trị cao, đặc biệt là tôm hùm bông và cá mú, hướng tới mục tiêu nâng tầm vị thế thủy sản Việt trên thị trường quốc tế và xây dựng hình ảnh thương hiệu Việt Nam gắn với chất lượng, truy xuất minh bạch và tiêu chuẩn toàn cầu.

Doanh nghiệp xác định hợp tác Việt – Trung là bước đi chiến lược trong giai đoạn này, tận dụng lợi thế về quy mô tiêu thụ, logistics và tiêu chuẩn thương mại, đồng thời tạo bàn đạp để từng bước tiếp cận các thị trường tiềm năng khác tại châu Á. Chiến lược này đóng vai trò xương sống trong việc nâng cao giá trị sản phẩm Việt Nam trên trường quốc tế, đúng như khát vọng mà doanh nghiệp đang theo đuổi là đưa thủy hải sản Việt sang bàn ăn thế giới.

Tôm hùm bông – sản phẩm chủ lực của KLC Seafood được xuất khẩu mạnh sang Trung Quốc và Hong Kong, khẳng định vị thế thủy hải sản cao cấp Việt Nam

Được biết, bên cạnh các hoạt động kinh doanh tập đoàn cũng đã tích hợp trách nhiệm cộng đồng vào chiến lược phát triển. Trong năm 2025, đơn vị triển khai nhiều chương trình hướng đến đối tượng cụ thể, tập trung giải quyết nhu cầu thiết thực tại địa phương. Các hoạt động gồm hiến máu tình nguyện, trao quà và học bổng cho học sinh, hỗ trợ khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Doanh nghiệp đồng thời hợp tác với một số cơ sở đào tạo để tài trợ học bổng, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ.

KLC Group triển khai các chương trình thiện nguyện và hoạt động an sinh xã hội thường xuyên, kịp thời, đồng hành cùng địa phương trong việc hỗ trợ người dân lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia vì cộng đồng.

Sự kiện WeChoice Awards 2025 đã khép lại, nhưng hành trình song hành cùng đất nước của KLC Group vẫn đang tiếp diễn. Với định hướng phát triển song hành cùng cộng đồng và lợi ích xã hội, tập đoàn từng bước xây dựng nền tảng vững chắc, qua đó khẳng định vị thế của một doanh nghiệp đa ngành trong kỷ nguyên hội nhập.

KLC Group phát triển theo mô hình hệ sinh thái đầu tư đa ngành, với các đơn vị thành viên (PnL) hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau gồm: Tài chính, xuất khẩu thuỷ hải sản, bất động sản, nông nghiệp, dịch vụ nhà hàng khách sạn, thương mại

Với KLC Group, phát triển bền vững không chỉ là tăng trưởng kinh doanh, mà là trách nhiệm song hành cùng xã hội – nơi doanh nghiệp lựa chọn đứng về phía những điều tử tế, nhân văn và tiến bộ, để cùng kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam