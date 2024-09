Phát hiện bãi biển hoang sơ gần Nha Trang, được ví như "nàng tiên ngủ quên", nhiều người chưa hề nghe tên

Nhắc đến du lịch biển Việt Nam, du khách sẽ nhớ ngay tới những cái tên nổi tiếng. Ví dụ như Bãi Cháy của Hạ Long (Quảng Ninh), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Mỹ Khê (Đà Nẵng), An Bàng (Hội An) hay Quy Nhơn, Phú Quốc... Song trên thực tế, trải dọc đường bờ biển trên đất liền từ Bắc đến Nam dài 3260km, hay cả tại những hòn đảo lớn nhỏ, còn có rất nhiều bãi biển mang vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ khác, chưa được nhiều du khách biết tới.

Cũng chính bởi vẻ đẹp hoang sơ, những bãi biển này thường được ví như những viên ngọc ẩn, hay mỹ miều hơn là những "nàng tiên ngủ quên". Địa điểm sau đây là một ví dụ như thế, thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận. Nó mang tên bãi Thùng, nằm cách phố biến Nha Trang nổi tiếng chưa đến 100km, và chỉ cách Vĩnh Hy khoảng 8km về phía biển Bình Tiên.

Cảnh hoang sơ, bình dị nơi bãi Thùng, Ninh Thuận được du khách chụp lại. (Ảnh Nguyễn Thanh Tuấn)

Bài viết trên báo Ninh Thuận miêu tả, bãi Thùng ẩn chứa rất nhiều điều thú vị, song vẫn đang chờ được khám phá, bởi chưa thực sự nhiều du khách biết tới nơi này.

Bãi biển giữ được vẻ đẹp tạo hóa ban tặng

Bãi Thùng hay còn được gọi là vũng Thùng, có vị trí chính xác thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Chiều dài của bãi biển vào khoảng 400m với bờ cát trắng, đan xen với các bãi đá, nước biển thì xanh và trong, không quá sâu.

Cũng bởi chưa được nhiều du khách biết tới và ghé thăm, nên cho đến nay, bãi Thùng vẫn gần như giữ được vẻ hoang sơ, vốn có mà tạo hóa ban tặng. Trên một diễn đàn du lịch, du khách Nguyễn Thanh Tuấn đến từ Trà Vinh chia sẻ, dù mùa biển đẹp đã qua, thời tiết mưa gió thất thường do ảnh hưởng của bão, nhưng cảnh quan nơi đây vẫn rất đẹp, hoang sơ, đáng để đến chiêm ngưỡng 1 lần.

Bãi Thùng khi nhìn từ xa. (Ảnh Báo Ninh Thuận)

Đến bãi Thùng, du khách có thể tắm biển, cắm trại, picnic tự túc. Tại đây hiện vẫn chưa có các dịch vụ giải trí như chèo thuyền, nhảy dù, mô tô nước như những bãi biển khác. Song nhờ đặc điểm này mà du khách sẽ được tận hưởng thiên nhiên một cách trọn vẹn, hít thở bầu không khí trong lành nơi biển cả.

Đặc biệt, hệ sinh thái nơi bãi Thùng cũng được đánh giá rất đa dạng. Vào những ngày nắng đẹp, du khách còn có thể nhìn qua làn nước xanh trong, ngắm nhìn những rặng san hô gần bờ hay "gặp mặt" một số loài sinh vật biển như sao biển, nhum biển, ốc mặt trăng... Tối đến hoặc khi hoàng hôn buông xuối, không gì tuyệt hơn là thưởng thức những món hải sản tươi ngon, được trực tiếp đánh bắt và chế biến trong ngày.

Bãi Thùng là điểm đến lý tưởng để du khách tận hưởng thiên nhiên hoang sơ, gần gũi mà bình dị. (Ảnh Nguyễn Thanh Tuấn)

Những điểm đến lân cận đáng tham khảo

Bên cạnh bãi Thùng, du khách khi tới Ninh Thuận có thể tham khảo nhiều điểm đến khác, có vị trí cách không quá xa so với bãi Thùng. Dưới đây là một số gợi ý.

1. Vịnh Vĩnh Hy

Như đã nói ở trên, vịnh Vĩnh Hy nằm không quá xa so với bãi Thùng, chỉ cách 8km, tương đương với khoảng 30 phút lái xe. Không chỉ ngắm nhìn thiên nhiên, tắm biển, du khách có thể chạy xe trên con đường Nước Ngọt, uốn quanh bờ biển - một trong những nét đặc trưng nhất ở Vĩnh Hy, hay thuê thuyền đáy kính, lặn biển ngắm san hô.

Với vẻ đẹp của mình, năm 2020, vịnh Vĩnh Hy đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích danh thắng cảnh quốc gia.

Ảnh IViVu.

2. Hang Rái

Đi khoảng 14km từ bãi Thùng, du khách sẽ tới được Hang Rái, thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa. Nơi đây được tạo hóa ban tặng đặc điểm tự nhiên độc đáo, sở hữu địa thế núi chắn sóng, chồng lên nhau, từ đó hình thành loạt hang động đẹp mắt.

Ngoài ra, cái tên Hang Rái cũng bắt nguồn từ việc số lượng lớn loài rái cá sinh sống tại đây. Ngắm bãi san hô trải dài với nhiều màu sắc, tạo nên tổng thể bức tranh kỳ ảo về thiên nhiên cũng là trải nghiệm rất đáng thử khi đến Hang Rái.

Ảnh Nha Trang Tourist.

Ngoài Hang Rái, du khách có thể khám phá thêm nhiều điểm đến khác, tìm hiểu vệ hệ sinh thái động, thực vật của quần thể Vườn Quốc gia Núi Chúa.

3. Khu đền tháp Po Klong Garai

Nhắc đến du lịch Ninh Thuận, không thể bỏ qua các khu đền tháp, mang đậm văn hóa và tín ngưỡng Chăm Pa. Trong đó, khu đền tháp Po Klong Garai được đánh giá là 1 trong 2 tháp ít ỏi còn lại vẫn duy trì được các nghi lễ truyền thống hàng năm của người Chăm theo đạo Balamon.

Tháp được xây dựng vào cuối thế kỷ 13, tính đến nay đã có niên đại khoảng 800 năm. Cho đến nay, cụm tháp vẫn có kiến trúc kiên cố dù trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử. Hàng năm vào tháng 7 (theo lịch người Chăm), du khách đến thăm tháp Po Klong Garai sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội Kate cùng nhiều nghi lê, hoạt động mang đậm nét văn hóa Chăm truyền thống.

Ảnh VinWonders.

4. Bãi cát Nam Cương

Nếu du khách thích trải nghiệm hơn nữa, chắc chắn không thể bỏ qua bãi cát Nam Cương, nằm cách Bãi Thùng hơn 50km. Bãi cát trải dài và rộng trên diện tích gần 700ha. Đặc điểm này khiến nhiều người phải trầm trồ, vì nơi đây như một tiểu sa mạc.

Du khách đến đây có thể trải nghiệm trượt cát, đi xe địa hình trên cát hay mặc trang phục truyền thống của người Chăm để chụp những bức hình lưu niệm thật đẹp.

Ảnh Traveloka.

Bên cạnh những điểm đến, để hành trình thêm trọn vẹn, du khách hãy tham khảo thêm loạt món ngon ở Ninh Thuận. Ví dụ như bánh căn, bánh canh chả cá, cơm gà Phan Rang, gỏi cá mai hay các loại hải sản...

Thu