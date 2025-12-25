Phát hiện 20 bộ hài cốt bí ẩn trong Tháp London

Theo Science Alert, một cuộc khai quật lớn tại nhà nguyện St Peter ad Vincula trong khuôn viên Tháp London - tên một pháo đài lớn ở thủ đô nước Anh - đã tiết lộ 20 bộ hài cốt cổ đại, được chôn cất trong 7 ngôi mộ.

Historic Royal Palaces, một tổ chức phi lợi nhuận quản lý di tích này, cho biết đây là cuộc khai quật khảo cổ lớn đầu tiên tại Tháp London trong 3 thập kỷ và là cuộc khai quật đầu tiên đối với địa điểm mà các bộ hài cốt được tìm thấy.

Tháp London là một pháo đài lớn tọa lạc ở thủ đô nước Anh và là nơi 20 bộ hài cốt bí ẩn được tìm thấy - Ảnh: ỦY BAN QUỐC GIA UNESCO VƯƠNG QUỐC ANH

Cuộc khai quật này được thực hiện như một thủ tục bắt buộc trước khi cải tạo nhà nguyện St Peter ad Vincula, do công ty khảo cổ Pre-Construct Archaeology thực hiện.

Trong số các ngôi mộ được khai quật lần này, có 2 ngôi mộ được phát hiện ngay từ khi chiếc hố đầu tiên được đào vào năm 2019, chôn cất một phụ nữ và một trẻ em từ thế kỷ XVI.



Bốn ngôi mộ khác, có niên đại khoảng thế kỷ XII-XIII, được cho là của 4 người có địa vị cao, dựa trên mức độ trang trọng khi chôn cất.

Đáng chú ý nhất là một ngôi mộ tập thể có niên đại từ thế kỷ XIV, chôn cất 14 người. Cuộc phân tích các dấu vết trên xương cho thấy họ là những nạn nhân của "Cái chết đen" - bệnh dịch hạch.

Ngoài ra, một số mảnh xương lẻ cũng được tìm thấy quanh đó, cho thấy số hài cốt còn ẩn mình trong khu vực này có thể còn nhiều.

Các nhà khảo cổ vẫn đang tiếp tục công việc khai quật, theo sau đó sẽ là quá trình phân tích chi tiết để tìm hiểu về danh tính và nguyên nhân tử vong của họ, cũng là đem về những thông tin quan trọng về cuộc sống của người dân thời kỳ đó.

"Chúng tôi đang dần hiểu rõ hơn về cuộc sống của cư dân Tháp London theo cách mà trước đây chúng tôi chưa từng làm được" - nhà khảo cổ Jane Sidell từ Tổ chức Historic England nói.

Ngoài các hài cốt, một số mảnh vải liệm và vật tùy táng cũng được tìm thấy. Chưa kể, một số bằng chứng về lịch sử của chính địa điểm này, bao gồm cả những tàn tích cháy rụi của một phiên bản nhà nguyện trước đó, được xây dựng bởi Vua Edward I vào những năm 1280 và cháy vào năm 1512.

Bên dưới tàn tích này, một lớp đá cho thấy rằng công việc xây dựng có thể đã diễn ra sớm hơn nữa tại địa điểm này, có lẽ trong thời kỳ tái thiết của Vua Henry III vào năm 1240.