Bạn trai nghiện ăn cà rốt, cô gái bật khóc khi biết lý do đau lòng phía sau

Việc ghi nhật ký ăn uống là một cách rất tốt để đảm bảo bạn đang nạp vào cơ thể những thực phẩm hỗ trợ cho hành trình giữ dáng và giúp bạn có trách nhiệm với bản thân hơn. Thêm vào đó, bạn còn có thể theo dõi quá trình tập luyện để tự tạo động lực cho mình. Dù không phải ai cũng thấy hiệu quả, nhưng đây chắc chắn là một phương pháp hữu ích với nhiều người.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ tình cờ xem cuốn nhật ký ăn uống của bạn trai rồi bật khóc đã được lan truyền. Cô nói đùa rằng mình không biết nên cười hay nên thấy tội nghiệp cho những gì anh đã phải chịu đựng khi còn nhỏ. Trên tài khoản TikTok tên hartcaffiene, cô gái đã đăng tải một đoạn video ngắn kể về phát hiện của mình và hiện clip này đang thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng.

Cô viết: “Tôi thực sự đang khóc đây. Bạn trai tôi vừa thú nhận lý do anh ấy ăn cà rốt mỗi ngày là vì hồi lớp ba anh ấy thường xuyên bị bạn bè bắt nạt vì làn da quá trắng”. Để da bớt trắng, cậu bé lúc đó đã điên cuồng ăn cà rốt vì tin rằng ăn nhiều cà rốt thì da sẽ sậm màu đi. Lâu dần, anh trở thành người “nghiện” cà rốt, ăn món này hằng ngày cho đến lúc trưởng thành.

Đây hoàn toàn không phải là lời đồn vô căn cứ. Theo Healthline, việc ăn các loại thực phẩm chứa beta carotene có thể giúp làn da trông như được nhuộm nâu mà không cần phải phơi nắng đến mức cháy da. Những thực phẩm này bao gồm cà rốt, khoai lang và cải xoăn. Dù cần thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu, nhưng một số báo cáo chỉ ra rằng beta carotene có thể giúp giảm mức độ nhạy cảm với ánh nắng ở những người mắc các chứng bệnh sợ ánh sáng.

Dẫu vậy, việc ăn quá nhiều cà rốt cũng có thể dẫn đến tình trạng tăng carotene máu (carotenosis). Đây là một hiện tượng vô hại và có thể hết sau một thời gian, biểu hiện là làn da chuyển sang màu vàng cam do tích tụ quá nhiều sắc tố carotene.

Dưới phần bình luận, một người dùng viết: “Tôi từng làm ở nhà máy nước ép hữu cơ, lương ở đó tuy thấp nhưng được cái là muốn uống bao nhiêu nước ép tùy thích. Tôi có mấy người đồng nghiệp da cứ chuyển sang màu cam suốt. Nhưng mà công nhận nước cà rốt tươi ngon thật”.

Một người khác bình luận: “Có những người cố tình ăn cà rốt mỗi ngày chỉ để có màu da đó đấy. Tôi chẳng biết đó là một trào lưu cho đến khi thấy trên TikTok”.

Trong khi đó, một người đàn ông chia sẻ: “Hồi bé tôi mê ăn bí đỏ với cà rốt lắm, chẳng chịu ăn gì khác cả. Mẹ tôi lúc đầu thì thích lắm, cho đến khi thấy mũi tôi chuyển sang màu cam rực như bạn trong ảnh thì mới tá hỏa”.

Một người khác cũng nghiện ăn cà rốt lúc nhỏ kể rằng họ từng bị chẩn đoán nhầm là mắc bệnh vàng da, khiến bố mẹ có một phen hú vía và căng thẳng tột độ.

Nguồn: Mirror