Phát hiện 1 thứ âm thầm "nuôi lớn" ung thư phổi mỗi ngày - không phải thuốc lá

Theo một nghiên cứu mới điều tra mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và ung thư phổi, các khối u ung thư phổi đã được phát hiện là được “nuôi lớn” bằng đường.

Các nhà nghiên cứu gọi glycogen — một phân tử có chức năng dự trữ một loại đường gọi là glucose — là một “cây kẹo mút khổng lồ cho cơn thèm đồ ngọt của ung thư”. Các nhà khoa học Mỹ cho biết, lượng glycogen trong tế bào ung thư càng nhiều thì sự phát triển của khối u càng lớn và càng nghiêm trọng.

Trong nghiên cứu, các khối u phổi phát triển mạnh khi các nhà khoa học cho chuột ăn theo “chế độ ăn phương Tây” giàu chất béo và fructose — một loại đường có trong trái cây. Xi-rô ngô với hàm lượng fructose cao là chất tạo ngọt phổ biến trong thực phẩm và đồ uống chế biến sẵn.

Ngược lại, sự phát triển của khối u giảm xuống khi mức glycogen giảm.

Các nhà nghiên cứu đã tóm tắt phát hiện của mình như sau: “Chế độ ăn phương Tây điển hình làm tăng mức glycogen, và glycogen nuôi các khối u ung thư phổi bằng cách cung cấp các thành phần cấu tạo cho sự phát triển của chúng”.

Glycogen là một “chỉ dấu dự đoán đặc biệt tốt” về sự phát triển khối u và nguy cơ tử vong ở bệnh nhân ung thư phổi, theo tiến sĩ Ramon Sun, phó giáo sư thuộc Đại học Florida, Mỹ. Tác động của chế độ ăn đối với ung thư phổi chưa được nghiên cứu nhiều như các loại ung thư khác trong cơ thể.

Giáo sư Sun cho biết: “Ung thư phổi từ trước đến nay không được coi là một căn bệnh liên quan đến chế độ ăn uống. Những bệnh như ung thư tuyến tụy hay ung thư gan thì có. Tuy nhiên, khi nói đến ung thư phổi, ý tưởng rằng chế độ ăn có thể đóng vai trò nào đó hiếm khi được bàn đến.”

Nghiên cứu mang tính đột phá này vừa được công bố trên tạp chí Nature Metabolism.

Mặc dù chế độ ăn thường xuyên được nhắc đến trong việc phòng ngừa ung thư, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng đây là một trong những lần đầu tiên ung thư phổi được liên kết trực tiếp với những gì chúng ta ăn.

Phòng ngừa ung thư

“Về lâu dài, cách tiếp cận của chúng ta đối với việc phòng ngừa ung thư nên đi theo thành công của chiến dịch chống hút thuốc — đặt trọng tâm lớn hơn vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng và các chiến lược nhằm thúc đẩy lựa chọn chế độ ăn uống lành mạnh hơn như một thành phần cốt lõi của phòng ngừa bệnh tật,” Giáo sư Sun nói.

Các chuyên gia khuyến cáo: “Ưu tiên một chế độ ăn giàu dinh dưỡng, duy trì lối sống năng động và hạn chế tiêu thụ rượu bia là những chiến lược nền tảng cho sức khỏe lâu dài. Việc hình thành thói quen ăn uống tốt hơn có thể là một công cụ mạnh mẽ trong phòng ngừa ung thư phổi.”