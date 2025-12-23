Mắc cúm A, nhiều trẻ nhập viện vì biến chứng nặng

Thời gian gần đây, dịch cúm tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó cúm A ghi nhận nhiều ca mắc trong cộng đồng. Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh), số trẻ em nhập viện do cúm A có xu hướng tăng, không ít trường hợp diễn tiến nặng, xuất hiện biến chứng nguy hiểm phải điều trị tích cực.

Theo BSCKI Phạm Huy Trường, Phó trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, cúm A là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp do virus cúm gây ra, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh lý nền là nhóm nguy cơ cao dễ xuất hiện biến chứng nặng.

Ở trẻ em, bệnh thường khởi phát với các triệu chứng như sốt cao, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi. Nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, virus cúm có thể tấn công sâu vào đường hô hấp, gây viêm phổi, suy hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, tiêm vaccine phòng cúm là biện pháp hiệu quả nhất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế tối đa biến chứng nặng. Vaccine cúm giúp cơ thể tạo miễn dịch chủ động, làm giảm tỷ lệ mắc bệnh, giảm mức độ nặng và rút ngắn thời gian điều trị, đặc biệt quan trọng với trẻ nhỏ và nhóm nguy cơ cao.

Bên cạnh tiêm phòng, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh, đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh mũi họng hằng ngày và tăng cường dinh dưỡng.

Khi trẻ có các dấu hiệu như sốt cao khó hạ, ho nhiều, thở nhanh hoặc khó thở, lừ đừ, mệt mỏi kéo dài, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh tự ý dùng thuốc tại nhà.