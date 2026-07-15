Phạt đến 250 triệu đồng nếu tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau

Một số giao dịch qua tài khoản ngân hàng có thể khiến chủ tài khoản bị phong tỏa, xử phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời gian qua, tình trạng mua bán, cho thuê và cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của học sinh, sinh viên, công nhân và những người thiếu hiểu biết pháp luật để dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký SIM chính chủ rồi bán hoặc cho thuê với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Sau khi có được tài khoản, các đối tượng sử dụng để nhận và luân chuyển dòng tiền trong các vụ lừa đảo trên không gian mạng, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền, cho vay nặng lãi, buôn bán hàng cấm và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Việc cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền trái phép có thể khiến chủ tài khoản đối mặt với nguy cơ bị phong tỏa, xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. (Ảnh minh hoạ)

Theo cơ quan công an, đây không phải là "việc nhẹ, tiền dễ" mà tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Người đứng tên tài khoản phải chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng tài khoản của mình. Khi tài khoản bị sử dụng để nhận tiền lừa đảo hoặc phục vụ hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan điều tra triệu tập để xác minh, phong tỏa tài khoản, xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu có căn cứ.

Đáng chú ý, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, với các mức xử phạt được điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, tại Điều 30, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng.

Đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt được nâng lên từ 150 - 200 triệu đồng.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định mức phạt từ 150 - 200 triệu đồng đối với hành vi sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để mở hoặc sử dụng tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, các hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; cũng như lợi dụng tài khoản hoặc dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật, giao dịch khống hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với đơn vị chấp nhận thanh toán sẽ bị xử phạt ở mức cao hơn, từ 200 - 250 triệu đồng. Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, người vi phạm còn bị buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm vào ngân sách Nhà nước.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam