Hai xe máy điện VinFast mới liên tục được hé lộ thông số: Một mẫu cốp lớn, mẫu kiểu Vario chạy tới 90km/h, có kết nối app

VinFast đang hé lộ bộ đôi xe máy điện mới sắp ra mắt, gồm mẫu thanh lịch cốp rộng dùng động cơ đặt ngoài và mẫu thể thao đạt vận tốc tối đa 90 km/h có kết nối ứng dụng.

Trong những ngày gần đây, VinFast tiếp tục công bố những hình ảnh nhá hàng mới nhất về hai mẫu xe máy điện sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam. Loạt ảnh teaser này tiết lộ chi tiết về ngôn ngữ thiết kế, các trang bị tiện ích cũng như thông số vận hành thực tế của từng sản phẩm, cho thấy định hướng phân tách rõ rệt thành hai phân khúc phục vụ các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau.

Mẫu xe máy điện VinFast thanh lịch

Một mẫu hướng tới phong cách thanh lịch. Ảnh: VinFast

Mẫu xe máy điện đầu tiên sở hữu kiểu dáng bo tròn thanh lịch. Phần đầu xe trang bị hệ thống chiếu sáng chính dạng LED, khung gần giống lục giác, bao quanh thấu kính bằng dải đèn định vị ban ngày hình tròn.

Ngay phía dưới, mặt nạ trước sử dụng tấm ốp màu đen nhám với các khe gió dọc cùng logo chữ V kim loại ở chính giữa. Đèn báo rẽ dạng LED với thiết kế hình thoi dẹt được đặt chìm vào hai bên yếm. Hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng thủy lực đi kèm phanh đĩa đơn và bộ mâm hợp kim đúc đa chấu sơn đen.

Ở phía sau, mâm xe không phải dạng đặc. Đặc điểm này xác nhận xe sử dụng khối động cơ điện đặt ngoài thay vì loại tích hợp trực tiếp vào trục bánh xe.

Đây có thể là một mẫu xe trung cấp của VinFast. Ảnh dựng đồ họa minh họa: Bí Mật Xe Biz

Tiện ích nổi bật nhất của mẫu xe này là không gian cốp dưới yên với dung tích được hãng công bố lớn hơn 30% so với các đối thủ cùng phân khúc. Lòng cốp sâu và có bề mặt phẳng giúp tối ưu hóa khả năng chứa đồ. Bên trong cốp còn tích hợp một bóng đèn LED nhỏ phát ánh sáng trắng để hỗ trợ tìm kiếm đồ đạc vào ban đêm.

Mẫu xe máy điện VinFast thể thao

Mẫu thứ hai hướng tới phong cách thể thao nam tính hơn. Ảnh: VinFast

Sản phẩm thứ hai mang phong cách thiết kế hoàn toàn khác biệt với những đường nét góc cạnh hướng tới phân khúc xe ga thể thao nam tính. Phần đầu xe nổi bật nhờ cụm đèn định vị LED ban ngày bản lớn tạo hình cánh chim sắc sảo ôm lấy logo chữ V ở mặt nạ trước.

Thông số vận hành của mẫu xe này hướng tới hiệu suất cao với khả năng tăng tốc từ 0 đến 50 km/h chỉ trong vòng 6 giây. Xe đạt vận tốc tối đa 90 km/h. Tầm hoạt động của xe lên đến 145 km cho một lần sạc đầy trong điều kiện vận hành lý tưởng.

Mẫu xe này cũng có thể thuộc phân khúc tầm trung. Ảnh dựng đồ họa minh họa: Bí Mật Xe Biz

Trước đó, theo thông tin rò rỉ từ phía đại lý, mẫu xe này có tên VinFast Kinet. Xe được trang bị 2 chế độ lái là Eco và Sport, với vận tốc giới hạn tối đa lần lượt ở 49 km/h và 90 km/h. Khả năng bứt tốc của xe từ 0-50 km/h là dưới 12 giây khi thử nghiệm với 1 người lái nặng 65 kg.

Ngoài ra, mẫu xe ga thể thao này còn hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua ứng dụng của VinFast.

Hiện chưa rõ thông tin về pin của hai mẫu xe máy điện mới này. Với việc VinFast đang liên tục đẩy mạnh mở rộng nhiều trạm đổi pin thời gian qua, không loại trừ khả năng mẫu xe máy điện mới này cũng sẽ được trang bị pin tháo rời và đổi được.