Tựa game thể thao nổi tiếng lần đầu có mặt trên Apple Arcade

Apple Arcade sẽ tiếp tục mở rộng danh mục game thể thao trong tháng 8 khi bổ sung EA SPORTS Madden NFL 27 Arcade Edition, đánh dấu lần đầu tiên Madden xuất hiện trên dịch vụ thuê bao của Apple.

Theo thông báo từ Apple, Madden NFL 27 Arcade Edition sẽ phát hành trên Apple Arcade từ ngày 6/8, hỗ trợ iPhone, iPad, Mac và Apple TV. Đây là phiên bản được phát triển riêng cho dịch vụ thuê bao của Apple, không có quảng cáo hay giao dịch mua trong ứng dụng.

Sự xuất hiện của Madden NFL đánh dấu lần đầu thương hiệu game bóng bầu dục lâu năm của EA được đưa lên Apple Arcade. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Apple tiếp tục mở rộng danh mục game trên nền tảng thuê bao, đặc biệt ở nhóm game thể thao

Cùng với Madden NFL 27 Arcade Edition, Apple cũng công bố Retro Bowl College+ sẽ phát hành vào ngày 6/8, trong khi NFL Retro Bowl '27 sẽ cập nhật mùa giải mới từ ngày 3/9.

Ba tựa game bóng bầu dục sẽ bổ sung vào thư viện hiện có của Apple Arcade, vốn bao gồm NBA 2K26 Arcade Edition, Football Manager 26 Touch, PGA TOUR Pro Golf, Skate City: New York và Mini Football Legends.

Những năm gần đây, Apple Arcade có xu hướng mở rộng nội dung ở nhóm game thể thao bên cạnh các trò chơi giải trí và game độc lập. Việc bổ sung thêm các thương hiệu quen thuộc như Madden NFL cho thấy Apple tiếp tục đầu tư vào mảng nội dung này.

Alex Rofman, Giám đốc Cấp cao phụ trách Apple Arcade, cho biết việc đưa Madden NFL lên nền tảng là một trong những cột mốc đáng chú ý đối với dịch vụ.

Người chơi có thể hiện thự giấc mơ chinh phục sân bóng bầu dục với các đội bóng NFL hiện tại và lối chơi mô phỏng chân thực

Theo EA, Madden NFL 27 Arcade Edition vẫn bao gồm các chế độ như Franchise và Quick Play. Người chơi có thể điều khiển các đội bóng NFL hiện tại hoặc đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc (GM) để quản lý đội bóng xuyên suốt mùa giải.

Phiên bản này cũng cập nhật chỉ số cầu thủ dựa trên phong độ thực tế tại NFL và hỗ trợ tay cầm trên iPhone, iPad, Mac và Apple TV.

Theo Evan Dexter, Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược và Tiếp thị Thương hiệu của EA, mục tiêu của hãng là đưa trải nghiệm Madden đến nhiều thiết bị hơn thông qua Apple Arcade, đồng thời giữ lại các yếu tố cốt lõi của dòng game.

Việc EA phát triển một phiên bản dành riêng cho Apple Arcade cũng phản ánh xu hướng các nhà phát hành mở rộng cách tiếp cận người chơi thông qua mô hình thuê bao, bên cạnh console và PC.

Ngoài Madden NFL 27 Arcade Edition, Apple cũng công bố nhiều bản cập nhật cho các tựa game đang có trên nền tảng.

Retro Bowl College+ cho phép người chơi dẫn dắt hơn 250 đội bóng cấp đại học theo phong cách đồ họa 8-bit. Trong khi đó, NFL Retro Bowl '27 sẽ bổ sung chế độ Gauntlet, nơi người chơi vượt qua chuỗi thử thách liên tiếp để cạnh tranh trên bảng xếp hạng.

Retro Bowl College+ được phát triển bởi New Star Games

NBA 2K26 Arcade Edition được phát triển bởi Visual Concepts và 2K Game

PGA TOUR Pro Golf được phát triển bởi HypGames, Inc

Ở nhóm game khác, NBA 2K26 Arcade Edition cập nhật thêm cầu thủ Tyrese Maxey và mở rộng nội dung cho chế độ The Association. PGA TOUR Pro Golf bổ sung sân Bear's Best Atlanta, còn NFL Retro Bowl '26' sẽ thêm loạt thử thách tái hiện các trận Super Bowl nổi bật.

Apple Arcade hiện có giá 179.000 đồng mỗi tháng, kèm một tháng dùng thử miễn phí. Người mua iPhone, iPad, Mac hoặc Apple TV mới được tặng ba tháng sử dụng dịch vụ.