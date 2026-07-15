2 mẫu iPhone dần biến mất tại Việt Nam

Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, hai mẫu iPhone này đang dần nhường chỗ cho những thế hệ kế nhiệm.

Thị trường smartphone Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao khi nhiều mẫu iPhone từng được người dùng ưa chuộng ở phân khúc phổ thông và cận cao cấp dần biến mất khỏi hệ thống bán lẻ chính hãng.

Theo ghi nhận, nguồn cung iPhone 13 và iPhone 14 hiện tại không còn nhiều. Nhiều đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam đã ngừng bán trên website hoặc chỉ còn số lượng rất hạn chế ở một vài phiên bản màu sắc và dung lượng.

iPhone 13 chính hãng còn với số lượng hạn chế tại các hệ thống bán lẻ. (Ảnh: GSMarena)

Đây được xem là diễn biến quen thuộc trong chu kỳ sản phẩm của Apple. Khi hãng dừng bổ sung nguồn hàng đối với các mẫu máy đời cũ, các đại lý cũng lần lượt kết thúc việc kinh doanh để tập trung cho các thế hệ mới hơn.

Các nhà bán lẻ cho biết việc thu hẹp danh mục sản phẩm là một phần trong chiến lược làm mới hệ sinh thái của Apple. Điều này giúp danh mục sản phẩm được đồng bộ hơn, đồng thời khuyến khích người dùng chuyển sang những thiết bị có thời gian hỗ trợ phần mềm dài hơn.

Đại diện một số hệ thống bán lẻ nhận định việc Apple ngừng cung ứng iPhone 13 và iPhone 14 là diễn biến bình thường sau nhiều năm có mặt trên thị trường. Khi nguồn hàng từ hãng không còn được bổ sung, việc các đại lý dừng kinh doanh là điều tất yếu.

Một số hệ thống cũng cho biết họ sẽ không tiếp tục phân phối những mẫu máy không còn được Apple cung ứng chính thức nhằm đảm bảo nguồn gốc sản phẩm, chính sách bảo hành và quyền lợi của khách hàng.

Việc iPhone 13 và iPhone 14 dần rút khỏi kênh bán lẻ chính hãng cũng khiến mặt bằng giá iPhone tại Việt Nam thay đổi đáng kể. Người dùng hiện khó tìm được một mẫu iPhone chính hãng mới có giá dưới 15 triệu đồng, khi các lựa chọn giá thấp trước đây đã dần biến mất.

iPhone 14 chính hãng cũng dần biến mất tại các hệ thống bán lẻ sau gần 4 năm ra mắt. (Ảnh: Lam Tùng)

Trong thời gian tới, iPhone 15 và iPhone 16 sẽ trở thành hai dòng sản phẩm chủ lực ở phân khúc tiêu chuẩn. Dù có mức giá cao hơn so với các thế hệ tiền nhiệm, những mẫu máy này sở hữu cấu hình mạnh hơn, thời gian hỗ trợ phần mềm dài hơn cùng nhiều nâng cấp về hiệu năng và trải nghiệm sử dụng.