Phản ứng gắt của sao nữ Vbiz khi bị đá xéo là "tiểu tam"

Nguyễn Đình Như Vân được nhiều người biết tới sau khi tham gia chương trình The new mentor - Người mẫu toàn năng 2023 thuộc đội của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Vượt qua nhiều thí sinh mạnh, cô đoạt danh hiệu Á quân của cuộc thi.

Vào ngày 8/7, người mẫu Như Vân khiến cư dân mạng xôn xao khi có bài đăng cực gắt trên trang cá nhân. Cụ thể, cô chia sẻ: "Trời mưa sấm sét kinh hoàng. Các thành phần thích bịa đặt drama hại người - câu view - câu tương tác - hãm hại người nên 'cẩn thận'. Thêm các thành phần thích chửi hùa - mạt sát người khác, ra đường hay ở nhà cũng khó thoát được".

Đáng chú ý, cô còn dùng lời lẽ mỉa mai sâu cay tới 1 netizen ở phía dưới phần bình luận. Cụ thể, 1 netizen công khai "đá xéo": "Mấy thành phần con giáp thứ 13 là sợ nhất" . Sau đó, Như Vân liền đáp trả: "Đúng rồi đó, cộng thêm mấy cái thứ không biết đúng sai mà hay hùa hạ nhục người khác".

Như Vân bất ngờ đăng bài cực gắt nhắc tới những ai thích bịa đặt drama hại người

Phía dưới phần bình luận, cô còn đáp trả sâu cay 1 cư dân mạng "đá xéo" về chuyện là "tiểu tam"

Nguyễn Đình Như Vân được nhiều người biết đến là người mẫu có phong cách nóng bỏng. Nhờ sở hữu vóc dáng gợi cảm và gương mặt sắc sảo, người đẹp xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang. Như Vân đã có khoảng 12 năm kinh nghiệm làm hoạt động trong nghề, đang là cô giáo dạy catwalk cho loạt Hoa hậu, Á hậu Việt Nam trước khi bước ra đấu trường quốc tế như Đỗ Thị Hà, Kiều Loan, Tường San, Phương Nhi...

Cô là người mẫu chuyên nghiệp có tiếng trong làng thời trang Việt Nam

Trước đây, Như Vân thường được ưu ái gọi là người mẫu thế hệ mới của làng mốt Việt dù chưa có bất kỳ danh hiệu nào. Sau đó, người mẫu gốc Đà Lạt đã đạt được danh hiệu Á quân 1 của The New Mentor - một trong những chương trình truyền hình thực tế hot nhất Việt Nam 2023.

Sau đêm Chung kết, Như Vân cũng khẳng định hài lòng với vị trí Á quân 1 và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến Quán quân Thu Trang. "Gà chiến" đội Hà Hồ bày tỏ: "Sự yêu thương của khán giả là điều khiến tôi tự hào, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ tôi trong chặng đường từ đây về sau. Tôi rất hài lòng với kết quả này. Khán giả nhìn thấy tôi ở những mặt tích cực tôi xin đón nhận điều đó, Thu Trang đã có những yếu tố hoàn thiện để trở thành mentor trong tương lai, bạn ấy hoàn toàn xứng đáng".

Vào năm 2023, Như Vân được công chúng biết tới hơn khi tham gia chương trình The new mentor - Người mẫu toàn năng

Cô thuộc team của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà

Như Vân khá kín tiếng đời tư. Cô sinh con đầu lòng lúc 18 tuổi và làm mẹ đơn thân sau khi đổ vỡ hôn nhân. Vào năm 2013, Như Vân kết hôn lần 2 với một doanh nhân người Mỹ. Ông xã của cô có 3 con riêng. Cặp đôi đón thêm một thành viên vào năm 2018. Hiện tại, cô có cuộc sống hạnh phúc với tổ ấm 7 thành viên.

Hoạt động khá lâu trong ngành thời trang nhưng Như Vân lại kín tiếng chuyện đời tư

Như Vân và Lâm Châu là 2 thí sinh của đội huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà được vào Chung kết The New Mentor. Kết quả chung cuộc, Như Vân dừng chân ở vị trí Á quân 1 còn Lâm Châu bị loại khỏi top 5. Đáng nói, trước thềm đêm thi quan trọng này thì trên mạng xã hội xuất hiện vài hình ảnh, thông tin tiêu cực liên quan đến chuyện đời tư của Như Vân. Còn Lâm Châu bị mất thiện cảm của công chúng sau ồn ào thái độ vênh váo, vô lễ với đàn chị khi được trao quyền loại ở tập 9. Nhiều ý kiến cho rằng chính những lùm xùm này đã khiến 2 thành viên đội Hà Hồ không thể chạm tay đến vị trí cao nhất của chương trình.

Sau khi có kết quả chung cuộc, Dược Sĩ Tiến - host, đại diện nhà sản xuất The New Mentor đã chính thức có phản hồi liên quan đến Lâm Châu và Như Vân. Dược Sĩ Tiến cho biết lý do Lâm Châu không thể vào top 5 là do phần thi ở đêm Chung kết chưa hiệu quả, cô dành 1 phần thời gian quý báu trong 1 phút 30 giây để giải quyết vấn đề cá nhân.

Về vấn đề Như Vân bị cho là đã lộ một số hình ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội, Dược Sĩ Tiến phản hồi rằng đã họp với Hà Hồ trước đêm Chung kết để làm rõ. Host của The New Mentor chia sẻ: "Tôi đã làm việc với chị Hà và Như Vân để tìm hiểu sự thật về vấn đề của bạn. Như Vân cũng có những cam kết với chương trình, bạn sẵn sàng nhờ Công an vào cuộc để giải quyết những vấn đề riêng tư. Điểm ở đây giám khảo công bố là rõ ràng".