Phần quý nhất của quả cam, người Việt toàn bỏ phí mà không hay

Tăng cường hệ miễn dịch

Hạt cam chứa một lượng đáng kể vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin C kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus.

Ngoài vitamin C, hạt cam còn chứa nhiều chất chống oxy hóa khác, giúp bảo vệ các tế bào miễn dịch khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Khi cơ thể khỏe mạnh, hệ miễn dịch cũng hoạt động hiệu quả hơn. Hạt cam cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu, góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể, từ đó gián tiếp hỗ trợ hệ miễn dịch.

Hạt cam đem lại nhiều lợi ích bất ngờ đối với sức khỏe. Ảnh: Adobe Stock

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hạt cam chứa một lượng nhỏ vitamin B6, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa homocysteine, một loại axit amin có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hạt cam cũng chứa một ít chất xơ, giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hạt cam chứa một số chất béo không bão hòa, được biết là có lợi cho sức khỏe tim mạch khi thay thế chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống. Các chất chống oxy hóa trong hạt cam, bao gồm vitamin C, có thể giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hạt cam ngăn ngừa ung thư

D-limonene là một hợp chất tự nhiên có trong vỏ và hạt cam, đã được nghiên cứu cho thấy khả năng ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, bao gồm ung thư vú, ung thư phổi và ung thư đại trực tràng. D-limonene có thể hoạt động bằng cách kích hoạt các enzyme giải độc trong cơ thể, giúp loại bỏ các chất gây ung thư.

Hạt cam chứa một lượng vitamin C đáng kể, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin C giúp trung hòa các gốc tự do, các phân tử không ổn định có thể gây tổn thương DNA và góp phần vào sự phát triển của ung thư. Hạt cam cũng chứa các flavonoid, một nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Một số flavonoid đã được chứng minh là có khả năng ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư và kích thích quá trình chết tế bào theo chương trình (apoptosis) ở tế bào ung thư.

Hạt cam có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Ảnh: Getty Images

Tốt cho thị lực

Trong hạt cam, ngoài các dưỡng chất quen thuộc, còn tồn tại một nhóm hợp chất ít được biết đến nhưng vô cùng quý giá là carotenoid. Khi được hấp thụ vào cơ thể, một số carotenoid như lutein và zeaxanthin sẽ tập trung tại võng mạc, đặc biệt là khu vực điểm vàng, tạo thành một lớp "kính râm tự nhiên" bảo vệ mắt khỏi tác động tiêu cực của ánh sáng xanh.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung đầy đủ lutein và zeaxanthin thông qua chế độ ăn uống hoặc thực phẩm chức năng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở người lớn tuổi. Bên cạnh đó, các carotenoid này còn giúp cải thiện thị lực tổng thể, tăng cường độ tương phản và độ nhạy sáng, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu.

Kiểm soát huyết áp

Hạt cam, tuy nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa khả năng hỗ trợ duy trì sự cân bằng huyết áp một cách tự nhiên. Một trong những "ngôi sao" dinh dưỡng góp phần tạo nên điều này chính là vitamin B6, một loại vitamin nhóm B có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh học của cơ thể, bao gồm cả việc sản xuất huyết sắc tố.

Huyết sắc tố, thành phần chính của hồng cầu, có nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đến các mô và cơ quan trong cơ thể. Khi cơ thể thiếu hụt vitamin B6, quá trình sản xuất huyết sắc tố có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng thiếu máu và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, bao gồm cả tăng huyết áp.

Hạt cam có nhiều lợi ích cho sức khỏe tuy nhiên cần phải sử dụng đúng cách. Để sử dụng hạt cam an toàn và hiệu quả, bạn cần rửa sạch và phơi khô chúng trước khi rang nhẹ trên bếp. Sau đó, xay nhuyễn thành bột mịn và bảo quản trong hộp kín. Mỗi ngày, bạn có thể pha 3-5g bột hạt cam với nước lọc và uống sau bữa ăn.