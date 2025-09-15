Phan Hiển khoe bảng thành tích 'sĩ hết đời', Thu Hương tiết lộ lý do chọn trang phục thời chiến ra đấu trường quốc tế

Sau loạt thành tích chói sáng ở các giải đấu trong nước và quốc tế, mới đây, kiện tướng dancesports Phan Hiển tiếp tục khiến người hâm mộ tự hào khi cùng kiện tướng Thu Hương giành huy chương đồng tại Giải vô địch thế giới Showdance Latin do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao thế giới (WDSF) tổ chức ở New Jersey (Mỹ) vào ngày 13/9/2025. Đây là một trong những sân chơi danh giá nhất của bộ môn khiêu vũ thể thao, quy tụ hàng trăm vận động viên hàng đầu thế giới.

Trên trang cá nhân, Phan Hiển không giấu nổi niềm hạnh phúc khi khoe loạt hình ảnh cùng tấm huy chương lịch sử, đồng thời "flex" bảng thành tích đủ khiến nhiều người phải “ngả mũ” khi liên tục chạm đến những cột mốc mới. Anh cùng Thu Hương đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt, góp phần nâng tầm dancesport Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Phan Hiển "sĩ hết đời" sau khi giành HCĐ Showdance Latin ở giải thế giới



Phan Hiển và Thu Hương cùng nhau tạo cột mốc mới cho dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế

Điều khiến người hâm mộ đặc biệt xúc động chính là phần chia sẻ của Thu Hương - bạn diễn đồng hành cùng Phan Hiển trong chiến thắng lần này. Nữ vũ công tiết lộ bộ trang phục cô và Phan Hiển mặc trên sàn đấu mang cảm hứng từ thời chiến, với mục đích tái hiện hình ảnh lịch sử, tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam.

"Chúng tôi đã đánh trận này với tất cả niềm tự hào dân tộc. Mang câu chuyện lịch sử, ý chí quật cường và tinh thần tuyệt vời của con người Việt Nam ra thế giới để bước lên bục vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu. Niềm tự hào chạm tay vào đỉnh cao mới của Dancesport Việt Nam".

Theo kiện tướng Thu Hương, thành tích này không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn là sự chung sức, đồng hành và ủng hộ của rất nhiều người. Với tấm HCĐ lịch sử tại giải đấu đẳng cấp thế giới, Phan Hiển và Thu Hương đã một lần nữa khẳng định vị thế của dancesport Việt Nam, đồng thời mang về niềm tự hào rực rỡ cho người hâm mộ trong nước.

Kiện tướng Thu Hương hạnh phúc với chiếc huy chương đồng danh giá

Người đồng hành với Phan Hiển - Thu Hương không ai khác là nữ hoàng dancesport Việt Nam Khánh Thi

Chứng nhận của Phan Hiển - Thu Hương khi giành huy chương đồng

Bảng thành tích đủ khiến Phan Hiển và Thu Hương hãnh diện

Với tấm HCĐ tại giải thế giới, Phan Hiển và Thu Hương đã tạo thêm một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp, đồng thời mang về niềm tự hào cho khán giả Việt Nam. Đây cũng là động lực để các vận động viên trẻ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, khẳng định vị thế dancesport Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế.

Có thể nói, từ bảng thành tích “dày đặc huy chương” cho đến những câu chuyện truyền cảm hứng sau mỗi màn trình diễn, Phan Hiển và Thu Hương đang cho thấy mình không chỉ là những kiện tướng tài năng mà còn là niềm tự hào của làng thể thao nước nhà. Và như chính anh từng chia sẻ, những huy chương hôm nay không chỉ dành cho bản thân, mà còn là lời tri ân gửi đến đất nước, đến những người đã luôn đồng hành và ủng hộ trên chặng đường chinh phục đỉnh cao.



