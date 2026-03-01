Patrik Lê Giang sao thế?

Dù đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và nhận được sự tin tưởng từ HLV Kim Sang-sik, thủ thành Việt kiều Patrik Lê Giang vẫn chưa thể góp mặt trong đợt tập trung tháng 3/2026.

Trước đó, CLB Công an TP.HCM đã sớm thông báo về việc thủ môn sinh năm 1993 nằm trong kế hoạch sơ bộ của HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh từ quy định của FIFA liên quan đến việc chuyển đổi Liên đoàn bóng đá quốc gia.

Do từng khoác áo các đội tuyển trẻ U19 và U21 Slovakia trong quá khứ, Patrik Lê Giang cần có sự xác nhận từ Liên đoàn Bóng đá Slovakia và sự phê duyệt cuối cùng từ FIFA để đủ điều kiện thi đấu cho "Những chiến binh Sao vàng".

Patrik Lê Giang lỡ hẹn với tuyển Việt Nam tháng 3/2026 (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi thông tin hụt suất lên tuyển được xác nhận, Patrik Lê Giang đã có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. Không một lời than vãn hay trách móc, thủ thành xuất sắc nhất V.League mùa trước chọn cách đối diện bằng một thái độ vô cùng chuyên nghiệp và bản lĩnh. Anh viết:

"Nếu vũ trụ đang bắt bạn chờ đợi, đó là vì những gì sắp đến hoàn toàn xứng đáng. Hãy kiên nhẫn. Đừng bao giờ bỏ cuộc".

Đi kèm với dòng trạng thái là hình ảnh anh đứng trước lá quốc kỳ Việt Nam với ánh mắt kiên định. Thông điệp này không chỉ là lời tự nhủ của một cầu thủ chuyên nghiệp mà còn là lời khẳng định về sự khát khao cháy bỏng được cống hiến cho quê hương cha mình. Đối với Patrik, việc chờ đợi thêm một vài tháng không làm giảm đi ý chí, mà trái lại, nó càng khiến thời khắc anh được bước ra sân trong màu áo đỏ trở nên giá trị hơn.

Sự vắng mặt của Patrik Lê Giang là một sự chậm trễ đáng tiếc cho đội tuyển, bởi anh hiện là một trong những thủ môn có phong độ ổn định nhất V.League. Với chiều cao 1m88 và phản xạ xuất thần, anh đã bắt chính cả 16 trận cho CLB Công an TP.HCM mùa này, giữ sạch lưới 6 trận và góp công lớn giúp đội bóng nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.