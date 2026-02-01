Oxy cao áp cứu bệnh nhân tai biến lặn

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa điều trị thành công một trường hợp tai biến lặn nặng bằng phương pháp oxy cao áp, giúp bệnh nhân phục hồi chức năng vận động và ổn định hô hấp sau nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bệnh nhân Trần V.H. (37 tuổi, trú tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh), có nhiều năm làm nghề lặn biển. Trước khi nhập viện, bệnh nhân lặn nhiều lần ở độ sâu 31-32m. Sau khi nổi lên, bệnh nhân xuất hiện đau cơ toàn thân, yếu tay chân nhưng tự xử trí bằng cách lặn lại vùng nước nông để "giảm áp" theo kinh nghiệm. Tình trạng sau đó nặng dần với biểu hiện yếu tứ chi, mệt nhiều và khó thở, phải chuyển cấp cứu.

Tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân trong tình trạng nổi vân tím toàn thân, rối loạn hô hấp, đau cơ nhiều, yếu cơ tứ chi, bụng chướng và thiểu niệu. Kết quả chụp CT ghi nhận khí trong hệ tĩnh mạch ổ bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán tai biến lặn type II kèm sốc giảm thể tích, tiêu cơ vân cấp, suy thận cấp và suy gan cấp.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực kết hợp liệu pháp oxy cao áp theo phác đồ. Sau 3 ngày, tình trạng cải thiện rõ rệt: giảm đau cơ, vận động tứ chi trở lại bình thường, hô hấp ổn định.

Theo bác sĩ chuyên khoa, tai biến lặn xảy ra khi người lặn nổi lên quá nhanh, khiến khí ni tơ tạo thành bóng khí trong lòng mạch và mô, gây tắc mạch và thiếu oxy nhiều cơ quan. Oxy cao áp giúp làm giảm kích thước bóng khí, tăng lượng oxy hòa tan trong máu, cải thiện vi tuần hoàn và hạn chế tổn thương thứ phát, đặc biệt hiệu quả với tổn thương thần kinh và cơ.

Bác sĩ khuyến cáo thợ lặn cần tuân thủ nghiêm quy trình an toàn, không tự ý giảm áp khi có triệu chứng bất thường. Khi xuất hiện dấu hiệu như đau đầu, đau cơ, tê yếu tay chân hoặc khó thở sau lặn, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có oxy cao áp để điều trị kịp thời, tránh di chứng nặng nề.