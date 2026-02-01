90 tuổi chưa từng mắc bệnh nặng, bác sĩ Đài Loan tiết lộ bí quyết trường thọ, trí tuệ minh mẫn khi về già

Nhiều người cho rằng sống thọ, sống khỏe phần lớn là do "trời cho". Nhưng với Giáo sư Khánh Lương Tuấn, bác sĩ phẫu thuật hàm mặt danh tiếng của Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc), điều đó hoàn toàn không đúng.

Ở tuổi 90, ông vẫn sinh hoạt độc lập, đầu óc minh mẫn, chưa từng mắc bệnh mạn tính nghiêm trọng. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông khẳng định: tuổi già khỏe mạnh là kết quả của những lựa chọn nhỏ, được duy trì đều đặn suốt nhiều thập kỷ.

Dưới đây là 8 nguyên tắc sống mà ông đã kiên trì thực hiện suốt cả cuộc đời.

1. Giữ răng khỏe - nền tảng của tuổi thọ

Theo giáo sư Khánh, răng không chỉ để ăn, mà còn liên quan trực tiếp đến tuổi thọ và trí não. Ông cho rằng người cao tuổi nên cố gắng giữ ít nhất 20 chiếc răng khỏe, vì khả năng nhai tốt giúp hấp thu dinh dưỡng đầy đủ, đồng thời kích thích não bộ hoạt động.

Chính vì vậy, ông đặc biệt chú trọng chăm sóc răng miệng từ sớm. Ngay cả khi từng gặp chấn thương răng, ông vẫn chủ động điều trị, phục hồi chức năng nhai để không ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe lâu dài.

2. Gia đình quây quần là "liều thuốc tinh thần" quý giá

Dù bận rộn, giáo sư vẫn duy trì thói quen ăn cơm cùng con cháu mỗi tuần, thường là bữa ăn có đủ ba thế hệ. Với ông, sự kết nối gia đình không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp người cao tuổi tránh cảm giác cô đơn - một yếu tố âm thầm bào mòn sức khỏe tinh thần.

3. Ở xa vẫn phải gần - nhờ công nghệ

Khi con cháu không thể thường xuyên về nhà, ông chủ động sử dụng các cuộc gọi video để giữ liên lạc. Những cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản này lại giúp duy trì sự gắn kết, giảm căng thẳng và tạo cảm giác được quan tâm - điều rất quan trọng với người lớn tuổi.

4. Bạn đời đồng hành giúp tuổi già nhẹ nhàng hơn

Giáo sư nhiều lần nhấn mạnh vai trò của người vợ trong cuộc sống của mình. Không chỉ là người bạn đời, bà còn là người cùng ông chia sẻ thói quen ăn uống lành mạnh, nhắc nhở chăm sóc sức khỏe và tạo động lực duy trì lối sống tích cực.

Theo ông, có một người đồng hành để cùng già đi khỏe mạnh là một may mắn lớn.

5. Ăn uống điều độ, chú trọng chất lượng hơn số lượng

Nguyên tắc ăn uống của giáo sư rất đơn giản: đủ chất, ăn chậm và nhai kỹ. Ông ưu tiên rau xanh, bổ sung đủ protein, hạn chế ăn quá no và không chạy theo số lượng.

Với ông, ăn uống là để nuôi cơ thể khỏe mạnh lâu dài, chứ không phải để thỏa mãn cảm giác nhất thời.

6. Vận động không cần nặng, quan trọng là đều

Giáo sư không theo đuổi các bài tập cường độ cao. Thay vào đó, ông lồng ghép vận động vào sinh hoạt hằng ngày như đi bộ nhanh, leo cầu thang, đứng lên – ngồi xuống nhiều lần trong ngày.

Ông cho rằng, với người cao tuổi, vận động nhẹ nhưng đều đặn mới là chìa khóa giữ cơ thể linh hoạt.

7. Khám sức khỏe định kỳ, không ngại dùng thiết bị hỗ trợ

Theo giáo sư, người già không nên "chịu đựng" các vấn đề như giảm thính lực hay thị lực. Ông chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ và sẵn sàng sử dụng máy trợ thính, kính hỗ trợ khi cần.

"Nghe rõ, nhìn rõ thì mới sống trọn vẹn mỗi ngày", ông nói.

8. Những bài tập đơn giản giúp cơ thể không 'già cỗi'

Bên cạnh vận động hằng ngày, giáo sư còn duy trì các bài tập nhẹ nhàng như chống đẩy nhẹ, squat với ghế, leo cầu thang, đứng một chân giữ thăng bằng, nhón gót chân, kéo giãn cơ, ngồi - đứng không dùng tay và ném bóng nhẹ.

Các động tác này giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, khả năng thăng bằng và giảm nguy cơ té ngã - nỗi lo lớn nhất của người cao tuổi.

Sống khỏe là việc làm nhỏ, nhưng phải làm mỗi ngày

Kết lại, giáo sư Khánh Lương Tuấn cho rằng, trường thọ không đến từ một bí quyết thần kỳ, mà từ những thói quen tưởng chừng rất đỗi bình thường - ăn uống tử tế, vận động đều, giữ kết nối và chăm sóc cơ thể đúng lúc.

"Chỉ cần làm đúng những việc nhỏ mỗi ngày, cơ thể sẽ trả lại cho bạn một tuổi già đáng sống", ông chia sẻ.