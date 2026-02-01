Báo động đỏ xuyên đêm cứu bệnh nhân thai 28 tuần băng huyết nguy kịch

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh nhận đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái cơ sở 2 cho bệnh nhân G.T.C. (30 tuổi, quê Sơn La), mang thai lần 4, thai 28 tuần, có vết mổ đẻ cũ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do rau tiền đạo trung tâm kèm rau cài răng lược, mạch nhanh, huyết áp tụt, suy hô hấp và suy tuần hoàn, nguy cơ tử vong rất cao.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền máu khẩn và mổ lấy thai cấp cứu. Trong mổ, ekip phát hiện bánh rau bám mặt trước tử cung với nhiều mạch máu tăng sinh bất thường, bàng quang dính treo cao vào vết mổ cũ, tiên lượng phẫu thuật đặc biệt phức tạp. Quy trình "báo động đỏ liên viện" lập tức được kích hoạt.

Ngay trong đêm, kíp chuyên gia Sản - Phụ khoa và Hồi sức của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh mang theo máu và chế phẩm máu đến hỗ trợ phẫu thuật. Ca mổ kiểm soát được tình trạng băng huyết, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực và chuyển về Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh điều trị chuyên sâu. Người bệnh được thở máy, truyền thêm nhiều đơn vị máu và chế phẩm máu, nuôi dưỡng tĩnh mạch. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, có thể ăn uống và vận động nhẹ.

BSCKII Hoàng Đăng Hùng cho biết, rau tiền đạo trung tâm kèm rau cài răng lược là một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm nhất, dễ gây băng huyết ồ ạt và rối loạn đông máu, đặc biệt ở người có tiền sử mổ đẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ tại cơ sở có chuyên khoa sản để phát hiện sớm rau tiền đạo, rau cài răng lược bằng siêu âm, từ đó có kế hoạch theo dõi và xử trí an toàn, giảm nguy cơ tai biến đe dọa tính mạng.